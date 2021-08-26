مواقيت الصلاة اليوم الخميس 26-8-2021

مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مواقيت الصلاة اليوم في مصر اليوم الخميس من الكلمات الأكثر بحثا على جوجل، وتعرض الدستور خلال السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في عدد من المحافظات وهي محافظات الإسكندرية وشرم الشيخ وأسوان والإسماعيلية.



مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة الكبري

وقت صلاة الفجر ٣:٥٨

وقت الشروق ٥:٢٩

وقت أذان الظهر. ١١:٢٧

وقت اذان العصر. ٣:٣٢

وقت آذان المغرب٣:٢٥

وقت اذان العشاء ٧:٤٥



مواقيت الصلاة في محافظة الاسكندرية

وقت صلاة الفجر ٤:٠٠

وقت الشروق ٥:٣٣

وقت أذان الظهر ١٢:٠٢

وقت اذان العصر ٣:٣٨

وقت آذان المغرب ٦:٣١

وقت اذان العشاء ٧:٥٣

مواقيت الصلاة في محافظة جنوب سيناء

وقت صلاة الفجر ٣:٤٧

وقت الشروق ٥:١٨

وقت أذان الظهر ١١:٤٥

وقت اذان العصر ٣:١٩

وقت آذان المغرب ٦:١٢

وقت اذان العشاء ٧:٣٢

مواقيت الصلاة في محافظة الاسماعيلية

وقت صلاة الفجر ٣:٥٢

وقت الشروق ٥:٢٤

وقت أذان الظهر ١١:٥٣

وقت اذان العصر ٣:٢٩

وقت آذان المغرب ٦:٢١

وقت اذان العشاء ٧:٤٢



مواقيت الصلاة في محافظة اسوان

وقت صلاة الفجر ٤:٩٢

وقت الشروق ٥:٢٨

وقت أذان الظهر ١١:٥٠

وقت اذان العصر ٣:١٨

وقت آذان المغرب ٦:١٢

وقت اذان العشاء ٧:٢٨





مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

وقت صلاة الفجر ٣:٥٨

وقت الشروق ٥:٢٩

وقت أذان الظهر ١١.٥٧

وقت اذان العصر ٣:٣٢

وقت آذان المغرب ٦:٢٥

وقت اذان العشاء ٧:٤٥





مواقيت الصلاة في محافظة السويس

وقت صلاة الفجر ٣:٥١

وقت الشروق ٥:٢٤

وقت أذان الظهر. ١١:٥٢

وقت اذان العصر.٣:٢٧

وقت آذان المغرب ٦:١٩

وقت اذان العشاء ٧:٤٠



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وقت صلاة الفجر ٣:٥٦

وقت الشروق ٥:٢٩

وقت أذان الظهر ١١:٥٨

وقت اذان العصر ٣:٣٤

وقت آذان المغرب ٦:٢٦

وقت اذان العشاء ٧:٤٨