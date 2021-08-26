الخميس 26 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 26-8-2021

الصلاة
الصلاة

مواقيت الصلاة اليوم في مصر اليوم الخميس من الكلمات الأكثر بحثا على جوجل، وتعرض الدستور خلال السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في عدد من المحافظات وهي محافظات الإسكندرية وشرم الشيخ وأسوان والإسماعيلية.
 

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة الكبري

 

وقت صلاة الفجر  ٣:٥٨

وقت الشروق      ٥:٢٩

وقت أذان الظهر.   ١١:٢٧

وقت اذان العصر.  ٣:٣٢

وقت آذان المغرب٣:٢٥

وقت اذان العشاء ٧:٤٥
 

مواقيت الصلاة في محافظة الاسكندرية

 

وقت صلاة الفجر ٤:٠٠

وقت الشروق  ٥:٣٣

وقت أذان الظهر ١٢:٠٢

وقت اذان العصر ٣:٣٨

وقت آذان المغرب ٦:٣١

وقت اذان العشاء ٧:٥٣

 

مواقيت الصلاة في محافظة جنوب سيناء

وقت صلاة الفجر ٣:٤٧

وقت الشروق  ٥:١٨

وقت أذان الظهر ١١:٤٥

وقت اذان العصر ٣:١٩

وقت آذان المغرب ٦:١٢

وقت اذان العشاء ٧:٣٢

مواقيت الصلاة في محافظة الاسماعيلية

وقت صلاة الفجر ٣:٥٢

وقت الشروق ٥:٢٤

وقت أذان الظهر ١١:٥٣

وقت اذان العصر ٣:٢٩

وقت آذان المغرب ٦:٢١

وقت اذان العشاء  ٧:٤٢
 

مواقيت الصلاة في محافظة اسوان

وقت صلاة الفجر ٤:٩٢

وقت الشروق   ٥:٢٨

وقت أذان الظهر ١١:٥٠

وقت اذان العصر ٣:١٨

وقت آذان المغرب ٦:١٢

وقت اذان العشاء ٧:٢٨


 

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

وقت صلاة الفجر ٣:٥٨

وقت الشروق ٥:٢٩

وقت أذان الظهر ١١.٥٧

وقت اذان العصر ٣:٣٢

وقت آذان المغرب ٦:٢٥

وقت اذان العشاء  ٧:٤٥

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مواقيت الصلاة في محافظة السويس

وقت صلاة الفجر ٣:٥١

وقت الشروق    ٥:٢٤

وقت أذان الظهر. ١١:٥٢

وقت اذان العصر.٣:٢٧

وقت آذان المغرب ٦:١٩

وقت اذان العشاء ٧:٤٠


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مواقيت الصلاة في محافظة  الغربية
 

وقت صلاة الفجر ٣:٥٦

وقت الشروق  ٥:٢٩

وقت أذان الظهر ١١:٥٨

وقت اذان العصر ٣:٣٤

وقت آذان المغرب ٦:٢٦

وقت اذان العشاء ٧:٤٨

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة الكبري مواقيت الصلاة في محافظة الاسكندرية مواقيت الصلاة في محافظة جنوب سيناء مواقيت الصلاة في محافظة اسوان مواقيت الصلاة اليوم مواقيت الصلاة الصلاة

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