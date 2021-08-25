بلينكن: 1500 أمريكي قد يتوجّب إجلاؤهم من أفغانستان

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن نحو 1500 أمريكي قد لا يزال يتوجب إجلاؤهم من أفغانستان، مضيفا أن طالبان تعهدت بالسماح بمغادرة الأشخاص بعد انسحاب القوات الأجنبية.

وقال بلينكن للصحفيين "نحن نتواصل معهم بشكل مكثف مرات عدة في اليوم ومن خلال قنوات اتصال متعددة لتحديد ما اذا كانوا لا يزالون راغبين بالمغادرة".

الجدير بالذكر، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء إن من بين ستة آلاف مواطن أمريكي تأكد وجودهم في أفغانستان، تم إجلاء 4500 على الأقل منهم هم وأسرهم منذ منتصف الشهر الجاري وإن وزارة الخارجية تتواصل باستمرار مع الباقين.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي أن هناك أمريكيين لا يزالون يقيمون وضعهم لاتخاذ قرار بمغادرة أفغانستان بناء على الأوضاع على الأرض.

الجدير بالذكر، قال الميجور جنرال هانك تايلور من هيئة أركان الجيوش الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنه تم إجلاء 19 ألف شخص جوًا من أفغانستان خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأوضح تايلور في مؤتمر صحفي - نقله تليفزيون "سي إن إن" الأمريكي - أن 42 طائرة عسكرية أمريكية غادرت مطار "كابول" وعلى متنها حوالي 11 ألفًا و200 شخص، فيما تم إجلاء 7800 شخص بالتعاون مع دول التحالف بإجمالي 90 رحلة جوية.

وتابع أن إجمالي من تم إجلاؤهم من أفغانستان حتى الآن يبلغ قرابة 88 ألف شخص، مشيرًا إلى أن قرابة عشرة آلاف شخص يوجدون حاليًا في مطار كابول بانتظار مغادرة البلاد.

وأضاف تايلور أن القوات الأمريكية وقوات التحالف تحافظ على الأمن بمطار كابول لتسهيل استمرار عمليات الطيران والإجلاء، مشيرًا إلى أن هدف بلاده هو الاستمرار بإخراج أكبر عدد ممكن من الناس بشكل فعال وآمن.

في وقت سابق، ذكر مسئول كبير بالإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة ستخضع جميع من تم إجلاؤهم من أفغانستان لفحوص كوفيد-19 وأنها تستهدف وضع عملية للتطعيم.

وقال المسئول إن عدد الأفغان القادمين إلى الولايات المتحدة "متغير" بسبب سرعة العملية وإنه لا يمكنه إعطاء رقم محدد خلال اتصال مع الصحفيين.