ضبط مسئولي شركة ومخزن كتب في الأزبكية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط مسئولي شركة ومخزن كتب بدائرة قسم شرطة الأزبكية_بالقاهرة ببيع كتب دارسية دون ترخيص.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بيع مسئولى شركة ومخزن كتب كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة ببيع كتب دارسية "دون ترخيص" من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى إدارة منشأة "دون ترخيص".

وعقب تقنين الإجراءت، تم استهداف المكتبة المشار إليه، حيث تم التقابل مع (مدير مبيعات الشركة)، وبالتفتيش فى حضوره أمكن ضبط (210000 نسخة من كتاب خارجى تعليمى مختلف العناوين والسنوات الدراسية بدون تصريح من الجهات المختصة)، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر أنه مدير مبيعات الشركة والمسئول عن تلك المخالفات مالك الشركة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.