الأربعاء 25 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مسئولي شركة ومخزن كتب في الأزبكية

ضبط
ضبط

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط مسئولي شركة ومخزن كتب بدائرة قسم شرطة  الأزبكية_بالقاهرة ببيع كتب دارسية دون ترخيص.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بيع مسئولى شركة ومخزن كتب كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة ببيع كتب دارسية "دون ترخيص" من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى إدارة منشأة "دون ترخيص".

وعقب تقنين الإجراءت، تم استهداف المكتبة المشار إليه، حيث تم التقابل مع (مدير مبيعات الشركة)، وبالتفتيش فى حضوره أمكن ضبط (210000 نسخة من كتاب خارجى تعليمى مختلف العناوين والسنوات الدراسية بدون تصريح من الجهات المختصة)، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر أنه مدير مبيعات الشركة والمسئول عن تلك المخالفات مالك الشركة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بدون ترخيص ضبط الداخلية الابتدائية الأجهزة الأمنية حقوق الملكية محافظة الجيزة حقوق الملكية الفكرية اجهزة الامن

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

الأكثر قراءة

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

موعد تسجيل المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021

صناعة المستقبل.. كيف تعمل «حياة كريمة» على تأهيل المدارس ومحو الأمية؟

«الري»: فيضان نهر النيل أعلى من المتوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الشمال الأفغانى.. هل تنقلب المعادلات؟

مدحت بشاى

الفقر الروحى وصكوك الغفران

د. بهي الدين مرسي

حصانة العقل أم سلامة النقل؟

ماجد حبته

نور وكرمان.. وكهف الإخوان

حسين دعسة

ماذا حققت قمة الملك عبدالله الثاني- الرئيس بوتين؟

إبراهيم داود

نظرية كورونا

ماجد حبته

رؤية الهلال.. نهاية صداع مزمن

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

التحرش وقرارات الرئيس

صور

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

صور.. استقبال المصريين العائدين من أفغانستان

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات في صفوف الفلسطينيين إثر استهداف الاحتلال تجمعا سلميا جنوب غزة

يؤدى صلاة الفجر.. كيف استعد رئيس الوزراء الإسرائيلي لاجتماعاته في أمريكا؟

تفاصيل وفاة نائب عربي في الكنيست: رحيله يؤثر على حكومة إسرائيل