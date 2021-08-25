الأربعاء 25 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

معهد العلامة للدراسات الكتابية واللاهوتية يستعد للعام الدراسي الجديد

كنيسة
كنيسة

يستعد معهد العلامة للدراسات الكتابية واللاهوتية تحت رعاية الأنبا ثاوفيلس أسقف منفلوط وتوابعها بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، للعام الدراسي الجديد، والذي تنطلق فعالياته ابتداءً من شهر سبتمبر المقبل. 

ويطلق المعهد احتفالية لبدء فعاليات العام الدراسي الجديد نهاية الشهر الجاي، تبدأ بصلوات القداس الإلهي برئاسة الأنبا ثاوفيلس، يعقبه فقرات متنوعة بينها تكريم الأوائل  بالسنوات الدراسية السابقة.

واستقبل معهد العلامة للدراسات الكتابية واللاهوتية، طلبات الالتحاق به طوال فترة شهر أغسطس من الطلاب الذين يريدون الالتحاق به.

واختتمت الكنائس المصرية الروم الأرثوذكس والكاثوليكية والأرثوذكس، صوم السيدة العذراء مريم، والذي استغرق مدة  15يومًا، إذ للسيدة العذراء مريم مكانة كبيرة بين الطوائف المسيحية.

ويستمر الصوم على مدار 15 يومًا متتاليًا، على أن يختتم الصوم بقداس العيد  بجميع الكنائس التي تحمل اسم العذراء بالمحافظات المصرية.
ويعد صوم السيدة العذراء مريم من الأصوام التي يحرص الشعب القبطي على صيامها تقديرًا لمكانة السيدة العذراء مريم، ويمتنع الأقباط عن تناول اللحوم و يكتفون بتناول المأكولات بالزيت فقط،  ويسمح في صوم العذراء بتناول الأسماك باعتباره من أصوام الدرجة الثانية، وهناك البعض يمتنع فيه عن أكل الأسماك، ولكن البعض يصومه بزهد وتقشف زائد ويكتفي بتناول المأكولات بدون زيوت.

وصوم السيدة العذراء هو الصوم الذي صامه  الأباء الرسل أنفسهم فعندما عاد توما الرسول من التبشير في الهند، فقد سألهم عن السيدة العذراء، قالوا له إنها قد ماتت، وعندما ذهبوا إلى القبر لم يجدوا جسدها، فإبتدأ يروي لهم أنه رأى الجسد صاعدًا إلى السماء، فصاموا 15 يومًا من أول مسرى حتى 15 مسري، فأصبح عيد للعذراء يوم 16 مسرى من التقويم القبطي.

وتُستقبل الأديرة القبطية  الملايين من الزوار من الأقباط كل عام خلال صوم السيدة العذراء مريم والذي يحل في أغسطس من كل عام، إذ يتوافد الأقباط على دير درنكة وهو أحد محطات العائلة المقدسة.

معهد العلامة دراسات الكتابية واللاهوتية الأنبا ثاوفيلس أسقف منفلوط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنائس المصرية صوم السيدة العذراء مريم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

الأكثر قراءة

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

موعد تسجيل المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

بعد التتويج بالدورى.. مفاجآت فى قائمة الراحلين عن الزمالك

الزمالك يحسم موقفه من التجديد لـ بنشرقي وضم حسام حسن

الزمالك يتسلم درع الدورى فى مباراة البنك الأهلى الجمعة المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الفقر الروحى وصكوك الغفران

د. بهي الدين مرسي

حصانة العقل أم سلامة النقل؟

ماجد حبته

نور وكرمان.. وكهف الإخوان

حسين دعسة

ماذا حققت قمة الملك عبدالله الثاني- الرئيس بوتين؟

إبراهيم داود

نظرية كورونا

ماجد حبته

رؤية الهلال.. نهاية صداع مزمن

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

التحرش وقرارات الرئيس

جلال حمام

حتى لا ينخدع شبابنا مرة أخرى

صور

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

صور.. استقبال المصريين العائدين من أفغانستان

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات في صفوف الفلسطينيين إثر استهداف الاحتلال تجمعا سلميا جنوب غزة

يؤدى صلاة الفجر.. كيف استعد رئيس الوزراء الإسرائيلي لاجتماعاته في أمريكا؟

تفاصيل وفاة نائب عربي في الكنيست: رحيله يؤثر على حكومة إسرائيل