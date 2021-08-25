معهد العلامة للدراسات الكتابية واللاهوتية يستعد للعام الدراسي الجديد

يستعد معهد العلامة للدراسات الكتابية واللاهوتية تحت رعاية الأنبا ثاوفيلس أسقف منفلوط وتوابعها بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، للعام الدراسي الجديد، والذي تنطلق فعالياته ابتداءً من شهر سبتمبر المقبل.

ويطلق المعهد احتفالية لبدء فعاليات العام الدراسي الجديد نهاية الشهر الجاي، تبدأ بصلوات القداس الإلهي برئاسة الأنبا ثاوفيلس، يعقبه فقرات متنوعة بينها تكريم الأوائل بالسنوات الدراسية السابقة.

واستقبل معهد العلامة للدراسات الكتابية واللاهوتية، طلبات الالتحاق به طوال فترة شهر أغسطس من الطلاب الذين يريدون الالتحاق به.

واختتمت الكنائس المصرية الروم الأرثوذكس والكاثوليكية والأرثوذكس، صوم السيدة العذراء مريم، والذي استغرق مدة 15يومًا، إذ للسيدة العذراء مريم مكانة كبيرة بين الطوائف المسيحية.

ويستمر الصوم على مدار 15 يومًا متتاليًا، على أن يختتم الصوم بقداس العيد بجميع الكنائس التي تحمل اسم العذراء بالمحافظات المصرية.

ويعد صوم السيدة العذراء مريم من الأصوام التي يحرص الشعب القبطي على صيامها تقديرًا لمكانة السيدة العذراء مريم، ويمتنع الأقباط عن تناول اللحوم و يكتفون بتناول المأكولات بالزيت فقط، ويسمح في صوم العذراء بتناول الأسماك باعتباره من أصوام الدرجة الثانية، وهناك البعض يمتنع فيه عن أكل الأسماك، ولكن البعض يصومه بزهد وتقشف زائد ويكتفي بتناول المأكولات بدون زيوت.

وصوم السيدة العذراء هو الصوم الذي صامه الأباء الرسل أنفسهم فعندما عاد توما الرسول من التبشير في الهند، فقد سألهم عن السيدة العذراء، قالوا له إنها قد ماتت، وعندما ذهبوا إلى القبر لم يجدوا جسدها، فإبتدأ يروي لهم أنه رأى الجسد صاعدًا إلى السماء، فصاموا 15 يومًا من أول مسرى حتى 15 مسري، فأصبح عيد للعذراء يوم 16 مسرى من التقويم القبطي.

وتُستقبل الأديرة القبطية الملايين من الزوار من الأقباط كل عام خلال صوم السيدة العذراء مريم والذي يحل في أغسطس من كل عام، إذ يتوافد الأقباط على دير درنكة وهو أحد محطات العائلة المقدسة.