الأربعاء 25 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«قلب واحد» لرعاية الفئات الخاصة تطلق برنامجًا لإعداد المتطوعين

ذو القدرات الخاصة
ذو القدرات الخاصة

تطلق جمعية "قلب واحد" لرعاية ذوى القدرات الخاصة والمسجونين وأسرهم برنامجًا جديدًا لإعداد المتطوعين المؤثرين بالمجتمع المصري خلال سبتمبر المقبل، لحاجته للدعم البناء من  جانب أفراده وكياناته المختلفة ليظل صامدًا أمام كافة الأحداث والكوارث المجتمعية والبيئية والأخلاقية، ولذا تم تصميم هذا البرنامج الذى يهدف لإخراج متطوعين فاعلين وإيجابيين تجاه المجتمع.

يهدف البرنامج إلى إعداد متطوعين لديهم وعى وإدراك لمفاهيم مجتمعية مختلفة كالتطوع وفلسفات التعليم والتغيير والتنمية المستدامة والتخطيط والتصميم  وسياسات الحماية والمساحات الخاصة.

كما يساهم برنامج إعداد المتطوعين في تنمية مهاراتهم الخاصة بالعمل التطوعي بالمجتمع؛ ليصبحوا متطوعين ومواطنين فاعلين لديهم تأثير وتغيير بالمجتمع.

يستهدف البرنامج مشاركة الشباب (ذكور_إناث) من سن ١٨ حتى ٣٥ عامًا  والذي سوف يستمر على مدار 3 أيام، كما يتم تنفيذ أول احتفالية لتطبيق البرنامج من المتطوعين؛الحاصلين على التدريب  بعد تطبيقه بشكل عملي لمدة ثلاثة شهور ثم التخرج بالبرنامج.

كما نظمت الجمعية خلال الأسبوع  الجاري فعالية للأطفال والشباب من الفئات الخاصة؛ لتعليمهم مهارات حياتية جديدة، ومن بينها مهارات التنمية الزراعية وإعادة تدوير الأدوات والأشياء لكي يستفيد بها المجتمع.

جمعية قلب واحد ذوى القدرات الخاصة المسجونين إعداد المتطوعين المجتمع المصري إعداد متطوعين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

الأكثر قراءة

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

موعد تسجيل المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

بعد التتويج بالدورى.. مفاجآت فى قائمة الراحلين عن الزمالك

الزمالك يحسم موقفه من التجديد لـ بنشرقي وضم حسام حسن

الزمالك يتسلم درع الدورى فى مباراة البنك الأهلى الجمعة المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الفقر الروحى وصكوك الغفران

د. بهي الدين مرسي

حصانة العقل أم سلامة النقل؟

ماجد حبته

نور وكرمان.. وكهف الإخوان

حسين دعسة

ماذا حققت قمة الملك عبدالله الثاني- الرئيس بوتين؟

إبراهيم داود

نظرية كورونا

ماجد حبته

رؤية الهلال.. نهاية صداع مزمن

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

التحرش وقرارات الرئيس

جلال حمام

حتى لا ينخدع شبابنا مرة أخرى

صور

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

صور.. استقبال المصريين العائدين من أفغانستان

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات في صفوف الفلسطينيين إثر استهداف الاحتلال تجمعا سلميا جنوب غزة

يؤدى صلاة الفجر.. كيف استعد رئيس الوزراء الإسرائيلي لاجتماعاته في أمريكا؟

تفاصيل وفاة نائب عربي في الكنيست: رحيله يؤثر على حكومة إسرائيل