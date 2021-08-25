«قلب واحد» لرعاية الفئات الخاصة تطلق برنامجًا لإعداد المتطوعين

تطلق جمعية "قلب واحد" لرعاية ذوى القدرات الخاصة والمسجونين وأسرهم برنامجًا جديدًا لإعداد المتطوعين المؤثرين بالمجتمع المصري خلال سبتمبر المقبل، لحاجته للدعم البناء من جانب أفراده وكياناته المختلفة ليظل صامدًا أمام كافة الأحداث والكوارث المجتمعية والبيئية والأخلاقية، ولذا تم تصميم هذا البرنامج الذى يهدف لإخراج متطوعين فاعلين وإيجابيين تجاه المجتمع.

يهدف البرنامج إلى إعداد متطوعين لديهم وعى وإدراك لمفاهيم مجتمعية مختلفة كالتطوع وفلسفات التعليم والتغيير والتنمية المستدامة والتخطيط والتصميم وسياسات الحماية والمساحات الخاصة.

كما يساهم برنامج إعداد المتطوعين في تنمية مهاراتهم الخاصة بالعمل التطوعي بالمجتمع؛ ليصبحوا متطوعين ومواطنين فاعلين لديهم تأثير وتغيير بالمجتمع.

يستهدف البرنامج مشاركة الشباب (ذكور_إناث) من سن ١٨ حتى ٣٥ عامًا والذي سوف يستمر على مدار 3 أيام، كما يتم تنفيذ أول احتفالية لتطبيق البرنامج من المتطوعين؛الحاصلين على التدريب بعد تطبيقه بشكل عملي لمدة ثلاثة شهور ثم التخرج بالبرنامج.

كما نظمت الجمعية خلال الأسبوع الجاري فعالية للأطفال والشباب من الفئات الخاصة؛ لتعليمهم مهارات حياتية جديدة، ومن بينها مهارات التنمية الزراعية وإعادة تدوير الأدوات والأشياء لكي يستفيد بها المجتمع.