حبس مسجل خطر بتهمة سرقة المحلات والمنازل في الشروق

قررت نيابة القاهرة الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، حبس مسجل خطر لسرقته المحلات والمنازل بمنطقة الشروق 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة الشروق، بلاغا من مهندس وصاحب محل بويات كائن بدائرة القسم باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل المحل ملكه ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم “له معلومات جنائية"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب الضغط على الباب، وأقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى السرقة من داخل المتاجر والمساكن بذات الأسلوب، وأنه ارتكب حادثين سرقة مسكن بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وتم بإرشاده بمسكنه ضبط (مبلغ مالى- هاتفى محمول، هيلتى) من متحصلات نشاطه الإجرامى، وكذا إنفاقه جزءا من المبالغ المستولى عليها على متطلباته الشخصية، باستدعاء المجنى عليهم اتهموه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.