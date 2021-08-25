طرح أغنية «حطالي روج» لـ مايا دياب ومحمود الليثي (فيديو)

طرحت منذ قليل أغنية كل من المطربة مايا دياب والمطرب الشعبي محمود الليثي أغنية "حطالي روج" على طريقة الديو وهي أول أغنية يتم طرحها من أغاني ألبومها "أكثر شوية" الذي تقدمه مايا دياب بالهجة المصرية.

وتعاونت مايا دياب في أغنية “حطالي روج” مع كل من الشاعر الغنائي ملاك عادل والملحن محمود الليثي، والموزع الموسيقي إسلام شيبسي.

تفاصيل ألبوم مايا دياب الجديد “أكثر شوية”:

ومن المقرر أن تطرح الشركة المنتجة لألبوم مايا دياب الجديد الذي يحمل اسم “أكثر شوية” باقي الأغنيات خلال الفترة المقبلة عبر قناتها على يوتيوب ومنصات الأغاني، وتعاونت فيه مايا مع نخبة من المع الشعراء والملحنين والموزعين منهم عزيز الشافعي وهادي شرارة توما.

الجدير بالذكر أن أخر أعمال مايا كان من خلال أغنية " وطني اللي جاي " والتي قدمتها في ذكري احداث انفجار مرفأ بيروت في ٤أغسطس

آخر أعمال مايا دياب الغنائية

وكانت النجمة اللبنانية مايا دياب طرحت مؤخرا أحدث أعمالها الغنائية على طريقة الفيديو كليب والتي تحمل إسم "أحلى الكلام"، على موقع يوتيوب، وهى من كلمات ناصر الجيل، ألحان محمود خيامي، توزيع هادي شرارة، والكليب من إخراج شيرين خوري، وقد تم تصويره في عدد من البلاتوهات واللوكيشانات الداخلية.

كما طرحت مايا دياب أغنيتها باللهجة المصرية بعنوان "الكعب العالي" من كلمات محمود صلاح وألحان محمد رحيم وتوزيع هادي شرارة، عبر قناتها على اليوتيوب، والكليب من إخراج اللبنانية شيرين خوري.

واستطاعت مايا من خلال هذه الأغنية أن تكون حديث مواقع التواصل الإجتماعى وتصدر هاشتاج "الكعب العالي" المرتبة الأولى في قائمة الأكثر تداولا على تويتر في لبنان وحققت الاغنية بعد ساعات قليلة فقط من إصدارها حوالى نصف مليون مشاهدة على موقع يوتيوب وتفاعل معها جمهورها ومحبيها بشكل كبير.

وظهرت مايا دياب في كليب الأغنية بطريقة جديدة نالت استحسان عدد كبير من المتابعين وبلوكات مختلفة وبطريقة غريبة تماشيا مع أجواء الأغنية الإيقاعية الراقصة.