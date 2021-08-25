الأربعاء 25 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«سونا»: فتح معابر التبادل التجاري بين السودان وجارتها الجنوبية

التبادل التجاري
التبادل التجاري

أعلن السودان اليوم الأربعاء، فتح معابر التبادل التجاري مع دولة جنوب السودان، ضمن جهود تنمية التبادل التجاري بين البلدين.

 

وقالت وكالة الأنباء السودانية “سونا”، إن علي جدو، وزير التجارة والتموين، أصدر قرارات فتح معابر التبادل التجاري مع جنوب السودان، إنفاذا لقرار مجلس الوزراء السوداني بهذا الشأن.

 

وقررت الوزارة تشكيل لجنة خاصة لوضع الترتيبات اللازمة لفتح المعابر التجارية وتدقيق الضوابط اللازمة لفتح المعابر ومنها محطة الجبلين.

 

ولفت الوزير السوداني إلى أن قرار فتح المعابر التجارية مع دولة جنوب السودان يتضمن التبادل التجاري الرسمي عبر محطات "الجبلين - الرنك" و"الميرم - إنجوك" و"برام - تمساح" و"خرسانة - بانكويج".

 

وأوضحت الوكالة أن هذه الإجراءات تمثل تفعيلا لما خلصت إليه زيارة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى جنوب السودان قبل أيام.

 

وكان  رياك مشار، النائب الأول لرئيس جنوب السودان، استقبل السبت الماضي، رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الذي زار العاصمة جوبا، على رأس وفد رفيع المستوى لبحث العديد من القضايا الاستراتيجية بين البلدين.

 

وذكرت ذلك الصفحة الرسمية لـ "مكتب رئيس الوزراء السوداني، على "تويتر"، مشيرة إلى أن مشار رحب بالوفد السوداني، مؤكدا أهمية توطيد العلاقات بين جوبا والخرطوم لتحقيق لمصالح المشتركة للدولتين.

 

ورحب الدكتور رياك مشار بالوفد وشكرهم على الزيارة، مؤكداً ضرورة أن تبنى العلاقات بين البلدين على المصالح المتبادلة والمشاريع المشتركة.

 

وقال رئيس وزراء السودان إن جوبا لها دور كبير في استكمال جهود إقرار السلام في البلاد، مشيرا إلى أن اتفاق جوبا للسلام كان تتويجا لتلك الجهود.

 

وشدد حمدوك على أهمية أن تمتد العلاقات بين البلدين إلى القضايا الاستراتيجية، مشيرا إلى أهمية تطوير التجارة وبناء الطرق وفتح فروع البنوك السودانية في جنوب السودان.

 

كما التقى حمدوك، خلال الزيارة ربيكا قرنق، نائبة رئيس جنوب السودان، وبحثا خلال اللقاء إنفاذ اتفاق السلام وتطرقا إلى تطورات الأوضاع في جنوب السودان.

 

وبحث الجانبان مسار إنفاذ اتفاق السلام المنشط والأوضاع بدولة جنوب السودان، وأكدا على أن السلام عندما يتحقق في أي دولة في المنطقة فذلك يعزز فرص الاستقرار في كل الإقليم.

 

وأكدت ربيكا أهمية توافر إرادة سياسية والتزام لتحقيق اتفاقية السلام، مشددة على أهمية التزام جميع الأطراف بما تم الاتفاق عليه.

جنوب السودان السودان معابر التبادل التجاري فتح وزير التجارة والتموين السوداني

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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