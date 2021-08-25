الأربعاء 25 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير التعليم العالي يناقش إنشاء مستشفى جامعي بمطروح (فيديو)

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي ومحافظ مطروح

نقل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى لحراس بوابة مصر الغربية وتوجيهاته المستمرة بالاهتمام بالمحافظات الحدودية ودعمه لكافة مطالبهم، من أجل تحسين جودة التعليم بالمنطقة لخدمة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ووجه وزير التعليم العالي الشكر لمحافظ مطروح ورئيس الجامعة على الدعوة الكريمة لزيارة المحافظة، مشيرا إلى أنها تعد الزيارة الأولى لمطروح ولكن التواصل كان مستمر ودائم مع المحافظة والجامعة وأعضاء الهيئة البرلمانية لخدمة أبناء المحافظة وتحقيق التنمية التعليمية لتتماشى مع جهود التنمية بالمنطقة.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى دعمه الكامل لجامعة مطروح لاستكمال كافة الإنشاءات والانتهاء من أعمال التوسعات بها طبقا للجدول الزمنى المحدد مع مناقشة إضافة عدد من التخصصات العلمية الجديدة بالجامعة والتنوع فى الكليات التى تخدم المجتمع المحلى مثل كليات القطاع الصحي والهندسي والتي ستعمل على إحداث نقلة نوعية لمحافظة مطروح.

وناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي إقامة جامعة تكنولوجية بالمحافظة  بالتوازي مع جامعة مطروح الحكومية لتخدم  خريجي التعليم الفني مبديا دعمه الكامل لكافة المبادرات لإقامة جامعات خاصة بالمحافظة والعمل على توفير التنوع فى التعليم وإتاحته بجميع نوعياته للجميع.

واكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على تبنى مشروع إقامة المستشفى الجامعي بالمحافظة والعمل والتنسيق مع المحافظة بمشاركة مجتمعية متكاملة لتحقيق هذا الحلم على أرض الواقع، مع العمل على توفير مزيد من المنح لأبناء المحافظة، وكذلك التنسيق مع المحافظة  لحصر الطلبة الفائقين من الغير القادرين لتوفير مزيد من المنح لهم.

وأهدى محافظ مطروح درع المحافظة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كما أهدى رئيس جامعة مطروح درع الجامعة إلى وزير التعليم العالي تقديرا لجهوده في دعم الجامعة.

محافظ مطروح رؤية مصر 2030 جامعات خاصة التعليم العالي والبحث العلمي مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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