الأربعاء 25 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المقاولين» يكشف تفاصيل تنفيذ مناقصتين بمدينة سوهاج الجديدة

تلقى الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، برئاسة المهندس محمد سامي سعد، تفاصيل تنفيذ مناقصتين محليتين، لشركات المقاولات المقيدة بالاتحاد المصري لمقاولات التشييد والبناء، تنص المناقصة الأولى على أعمال صيانة منطقة مشروع الإسكان القومي والجزيزة الوسطى الفاصلة بين الإسكان الاقتصادي والحدائق بمدينة سوهاج الجديدة. 

وأوضح الاتحاد، أن المناقصة الثانية تنص على تنفيذ أعمال التشعيل والصيانة والحراسة لمحطة رفع الصرف الصحي بمدينة سوهاج الجديدة، إحدى المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. 

تفاصيل وشروط  المناقصتان بسوهاج الجديدة 

وأوضح الاتحاد، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية نظير سداد 299 جنيها لكل وحدة على حده، ويقدم العطاء بمظروفين مغلقيين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالى باسم رئيس الجهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية لكل مناقصة على حده. 

وتابع، أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 25000 للمناقصة الأولى، بينما يصل قيمة التامين الابتدائي للمناقصة الثانية بمدينة سوهاج نحو 20000 ألف جنيه، ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة رسو التأمين لكل على شركات المقاولات المتخصصة ولكل مناقصة على حده. 

وتابع اتحاد المقاولين تفاصيل المناقتصتين، أنه تعقد جلسة الاستفسارات بمقر الجهاز الساعة 12 ظهراً للمناقصة الأولى يوم الثلاثاء المقبل، والثانية يوم الأربعاء بينما تعقد جلسة فتح المظاريف بمقر جهاز المدينة، خلال يومي 7، 8 سبتمبر المقبل. 

وأردف، أن فئة التطنيف المناسبة للمناقصة رقم "1" الفئة الثالثة، وأعمال صيانة المسحطات الخضراء أو الفئة السادسة لأعمال الإشغال العامة ومحطات الري، وللمناقصة “2” فإن الفئة المناسبة الفئة الخامسة لأعمال صيانة وتشغيل محطات وشبكات المياه والصرف الصحي والتحلية والرفع والمعالجة. 

وذكر أنه سيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية فى موعد لاحق، حيث تخضيع هاتين المناقصتين لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحتة التنفيذية. 

المقاولين اتحاد يطرح تفاصيل تنفيذ مناقصتان بمدينة سوهاج الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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