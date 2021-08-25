اللافي: ملف المصالحة الوطنية هو طوق النجاة للشعب الليبي

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبدالله اللافي، اليوم الأربعاء، إن ملف المصالحة الوطنية هو طوق النجاة للشعب الليبي، مؤكدا على أهمية الدعم المغربي لليبيا وخصوصا في ملف المصالحة الوطنية.

وأضاف اللافي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة في العاصمة المغربية الرباط، أن المغاربة الموقوفون في ليبيا 195 وهم بحالة جيدة.

من جهته، شدد وزير خارجية المغرب على أن الرباط لا تتعامل مع التطورات في ليبيا انطلاقا من مصالح ضيقة، وليس لديها أي أجندة بالملف الليبي، وفق قوله.

وبدأ نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى الرباط.

وذكرت تقارير ليبية، أن المباحثات بين اللافي وبوريطة ستنكب على مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، لاسيما ما يتعلق منها بالتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر، لافتة إلى أن الرباط تدعم حكومة الوحدة الوطنية وباقي الأطراف الليبية في تنظيم الانتخابات باعتبارها مفتاحاً لـ"ليبيا الجديدة المستقرة والموحدة".

وأشارت التقارير إلى أنه ينتظر أن يثير نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي مع وزير الخارجية المغربي دعم جهود تقريب وجهات النظر بين الفرقاء وتحقيق استقرار ليبيا، لافتة إلى أن المغرب يقف دائماً مع مواكبة مجهود الشعب الليبي ومؤسساته للتحضير لكل الاستحقاقات التي تواجهه للخروج من الأزمة.

ورجحت أن يثير اللافي مع بوريطة ملفات التعاون بين البلدين في ظل تطلع حكومة الوحدة الوطنية لتعاون أمني وعسكري مع المملكة المغربية، لتطوير المؤسسات العسكرية والأمنية وتأهيلها، وإعادة افتتاح السفارة المغربية في طرابلس، المغلقة منذ أكثر من ست سنوات بعد حادث تفجير إرهابي، ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، بالإضافة إلى انعقاد اللجنة المشتركة للشؤون القنصلية لمعالجة الكثير من الملفات العالقة بين البلدين، خصوصاً فيما يتعلق بالتأشيرات وتسهيلات العمل والدراسة والإقامة في البلدين.