في ذكرى الأربعين لرحيلها.. «المصريين الأحرار» يقيم حفل تأبين لـ جيهان السادات بالسويس

نظمت أمانة المرأة بحزب المصريين الأحرار بالسويس، بقيادة سماح المهدى أمينة المرأة، وتحت إشراف عادل فاضل الأمين العام للحزب بالمحافظة، حفل تأبين للراحلة جيهان السادات تزامنا مع ذكرى الأربعين لرحيلها وكان الحفل بنادي البحارة الدولي ببورتوفيق، بحضور منى مصطفى سكرتير حي الأربعين.

وقدمت الحفل نرجس مجدى والذي بدأ بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم تلاها على الحاضرين للقارئ بلال محمد حسين، أعقبها دقيقة حداد.

وتحدثت سماح المهدي أمينة المرأة بالمحافظة، عن دور الراحلة في خدمة الوطن، وأكدت أن التاريخ لن ينسى دورها الداعم في الدفاع عن حقوق المرأة والمساند لرائدات الحركة النسوية في مصر.

ثم كلمة الدكتور عبدالهادي النجار أمين التنظيم بالحزب عن نشأة الراحلة جيهان السادات ودورها الأكاديمي، ثم تحدثت منى مصطفى سكرتير حي الأربعين عن أهم ما يميز شخصية الراحلة وعن مؤلفاتها، واختتم التأبين بعرض فيلم تسجيلي عن الراحلة فقيدة الوطن.

وكانت توفيت جيهان السادات زوجة الرئيس المصري السابق، أنور السادات، عن عمر يناهز 88 عاماً بعد اعتلال حالتها الصحية في الآونة الأخيرة.

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً بمنحها وسام الكمال، وإطلاق اسمها على أحد محاور القاهرة.

وكانت أعلنت أسرة الرئيس الراحل أنور السادات في يونيو الفائت تعرض جيهان السادات لأزمة صحية شديدة، دخلت على إثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى في مصر.

ويشار إلى أن جيهان صفوت رؤوف من مواليد 29 أغسطس 1933. تزوجت الرئيس الراحل في 29 مايو 1949، وأنجبت منه 3 بنات هن لبنى ونهى وجيهان، وولد واحد هو جمال.

وحصلت على ليسانس الآداب من جامعة القاهرة عام 1977، وماجستير في الأدب المقارن عام 1980، ثم نالت الدكتوراه عام 1986، وعملت بهيئة التدريس في جامعة القاهرة.

كما عملت مؤخراً كأستاذ زائر في الجامعة الأميركية بالقاهرة، ومحاضرة في جامعة ولاية كارولينا الجنوبية. أسست جمعية الوفاء والأمل لمحاربي أكتوبر، وكانت من الداعمات لتعليم المرأة وحصولها على حقوقها في المجتمع المصري.