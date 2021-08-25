عبدالغفار وشعيب يضعان حجر أساس المجمع الطبي لجامعة مطروح

وضع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، حجر أساس المجمع الطبي لجامعة مطروح.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، والدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، والهيئة البرلمانية لمحافظة مطروح.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه من المقرر إنشاء مجمع طبي متكامل بمحافظة مطروح وذلك لخدمة اهالي المحافظة، مشيرًا إلى أنه سيتم عمل مخططات لإنشاء كليتي الهندسة والكليات الطبية للعمل على تطوير الأقاليم، وستعتبر نقلة للمحافظة.

وكان اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، يرافقه الدكتور مصطفي النجار، رئيس جامعة مطروح، والدكتورة دينا عثمان، نائب المحافظ، قد استقبل في وقت سابق اليوم، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور أعضاء مجلس النواب والشيوخ.

واستقبلت محافظة مطروح وزير التعليم العالي بالزي السيوي والورود والتمور.

ورحب المحافظ بالدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي على أرض مطروح.

ومن جانبه، أعرب وزير التعليم العالي عن سعادته بزيارة محافظة مطروح، مبديا إعجابه بالطبيعة الخلابة وجمال الشواطئ الذي تتميز بها المحافظة.

ومن المقرر أن يعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمر بالقاعة الكبري بديوان محافظة مطروح بحضور الهيئة البرلمانية للمحافظة، وعددا من العمداء والأساتذة بكليات جامعة مطروح.

وكان قد شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، احتفالية هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) لإنشاء مراكز التميز في الحوكمة العمرانية للمناطق غير المخططة بين الهيئة وجامعات (القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، أسيوط)، وكذا الكلية الفنية العسكرية.

وأكد وزير التعليم العالي خلال الاحتفالية على أهمية إنشاء مراكز التميز في الحوكمة العمرانية لما لها من الأهمية العلمية والبحثية، مشيرًا إلى أن إنشاء تلك المراكز مرتبط بمشروع حياة كريمة، والذي تدعمه القيادة السياسية كأحد المشروعات القومية للدولة، مضيفًا أن المناطق والأحياء غير المخططة تتعرض لمشكلات عدة كالتلوث البصري وغيرها، مما يعزز من أهمية إيجاد سياسة للحوكمة الحضرية من خلال التعاون بين الجامعات المصرية والمجتمع المحلي، وكذلك الصناعة والجهات المعنية من أجل تطوير النماذج الاجتماعية والاقتصادية والرقمية؛ بهدف إدارة وضبط النمو العمراني في مصر مع رسم خرائط باستخدام النماذج الرقمية وهو ما يدعم التكامل بين الجامعات والمجتمع.