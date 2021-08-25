باكستان تكرر دعوتها إلى تشكيل حكومة أفغانية متعددة الأعراق

كررت باكستان اليوم الأربعاء دعوتها إلى تشكيل حكومة أفغانية متعددة الأعراق، في الوقت الذي بدأ فيه وزير الخارجية الباكستاني زيارة إلى عدد من دول آسيا الوسطى.



وقال وزير الخارجية، شاه محمود قريشي، إن "أفغانستان دولة متعددة الأعراق، ويجب أن يكون لدى هؤلاء شعور بالانتماء. هذا هو الوضع الذي سيقبله العالم والشعب الأفغاني".



والتقى قريشي بنظيره الطاجيكي في دوشنبه، أولى محطة في جولته بالدول المجاورة لأفغانستان، والتي تشمل أيضا أوزبكستان وتركمانستان وإيران.

من ناحية أخرى، قال دبلوماسي باكستاني، إن "الزيارة تسعى إلى حشد الدعم لحكومة أفغانية تمثل جميع المجموعات العرقية، كل منها مدعوم من جانب هذه الدول".



وعقب دخول طالبان العاصمة الأفغانية كابول الأسبوع الماضي، استضافت باكستان مجموعة من القادة من طاجيكستان وأوزبكستان ومن طائفة الهزارة من أفغانستان، في محاولة لحشد إجماع على تشكيل حكومة جديدة ذات قاعدة عريضة.

وقد أعلنت الخطوط الجوية الدولية الباكستانية، الناقل الوطني في باكستان، تعليق عمليات الإجلاء من العاصمة الأفغانية كابول، بعدما أعلنت حركة طالبان أنها ستمنع المواطنين الأفغان من التوجه للمطار.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المتحدث باسم الشركة، عبد الله حفيظ خان، القول في رسالة نصية، إن الشركة لا تستطيع إجلاء موظفي الدعم الأفغان الذين كانوا يعملون لدى منظمات دولية.

ووفقا للوكالة، أجلت الخطوط الباكستانية 1460 شخصا، بينهم أجانب، من كابول حتى الآن.

وفي سياق متصل، تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بالبقاء في أفغانستان للعمل مع ومن أجل الأشخاص الذين يخضعون الآن لحكم حركة طالبان.

وقال جوتيريش- في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ونقلتها شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الأربعاء: إن "الأمم المتحدة تعمل لصالح ومع شعب أفغانستان منذ عقود. نبقى وسنواصل البقاء ونبذل كل ما في وسعنا من أجل سلامة الموظفين ولإغاثة الشعب الأفغاني الذي عانى كثيرًا".