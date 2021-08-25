تغريم متهم ببيع كحول مجهول المصدر على «فيسبوك» 100 ألف جنيه

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، تغريم "ع. م"، 100 ألف جنيه، ومصادرات جميع المضبوطات وإلزامه بالمصروفات الجنائية، لاتهامه بممارسة نشاط مزاولة نشاط الصيدلة دون ترخيص، وبيع مستلزمات طبية "كحول إيثيلى"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة.

وتابعت المحكمة في حكمها المتهم "ع. م"، زاول مهنة الصيادلة بدون الحصول على ترخيص بأن قام بتوزيع مستلزمات طبية كحول ايثيلي، مستخدما الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بغير ترخيص من الجهات المختصة علي النحو المبين بالتحقيقات، واستخدم لارتكاب الجريمتين محل الاتهامين الأول والثاني على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكدت المحكمة أن الضابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أنه محضر تحرياته المؤرخ 23 مارس 2020 تبين وجود حساب على موقع التواصل الاجتماعي Facebook مستخدمه في نشر إعلان على ذات الموقع بقسم الاعلانات marketplace لبيع كحول ايثيلي تركيز 90% بسعر 175 جنيها للتر مجهول المصدر.

وبإجراء التحريات الفنية من خلال مصادر سرية وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن المستخدم الفعلي، وانتقل رفقة قوة لمسكن المأذون بتفتيشه وبضبطه بعدما أطلعه علي شخصه وطبيعة مأمورته وإذن تمكن من التفتيش.