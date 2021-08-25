الأربعاء 25 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«حفار» يدهس ربة منزل وابنتها في البدرشين بالجيزة

الحفار
الحفار

لقيت ربة منزل وابنتها مصرعهما، اليوم الأربعاء، بعدما صدمهما حفار تابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشارع بورسعيد، بدائرة مركز شرطة البدرشين في محافظة الجيزة.

 البداية بتلقي الرائد أحمد عكاشة، رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث دهس ووجود متوفين بشارع بورسعيد بدائرة المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين العثور على جثتي ربة منزل وابنتها، وبعمل التحريات وسؤال شهود العيان أفادوا باصطدام حفار تابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بهما، ما تسبب في مصرعهما في الحال، ولاذ قائد الحفار بالهروب.

ونقلت الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم التحفظ على الحفار المتسبب في الحادث.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط السائق الهارب، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة ولا تزال التحقيقات مستمرة.

 

البدرشين مصرع سيدة مياه الشرب شركة مياه الشرب شركة مياه الشرب والصرف الصحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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