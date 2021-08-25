الكشف على 441 مريضا وصرف الدواء بالمجان خلال قافلة بكفر الدوار

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأشار اللواء هشام آمنة الى ضرورة استمرار وتكثيف القوافل السكانية والشاملة، وخاصةً بالمناطق النائية والمحرومة وبقرى المبادرة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودى الدخل، بالإضافة إلى نشر الوعى بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.

وفي هذا الشأن نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، بالتنسيق مع وحدة السكان بالديوان العام وفرع المجلس القومى للسكان بالبحيرة، قافلة سكانية شاملة بقرية قومبانية لوقين بنطاق الوحدة القروية بزُهرة،"إحدى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة" .

وتم الكشف خلالها على ٤٤١ حالة تنوعت ما بين "النساء، الأطفال، الأسنان، الباطني، العظام، الرمد، الجلدية، الأنف والأذن، والمخ والأعصاب"، بالإضافة لصرف ١٢٠٠ نوع دواء، فضلاً عن توعية الأهالي بالاسعافات الأولية من خلال مندوبي مرفق الإسعاف.

ومن ناحية أخرى تم توفير سيارة لبيع اسطوانات البوتاجاز بسعر المصنع تحت إشراف إدارة التموين، وكذلك بيع السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

كما شملت القافلة تقديم خدمات بيطرية من خلال "كشف، تجريع، وصرف الأدوية" لعدد ٥٠٠ رأس ماشية، مع توعية المواطنين بضرورة التطعيمات والتحصينات.

كما تضمنت القافلة أنشطة ثقافية وفنية من خلال مكتبة مصر العامة فرع كفر الدوار، تمثلت في أنشطة الرسم والتلوين للأطفال، وتنظيم مسابقات بين الأطفال أبناء القرية وتوزيع جوائز للمتميزين وتشجيعهم على القراءة، فضلاً عن أنشطة رياضية من خلال إدارة الشباب والرياضة.

واختتمت القافلة فعالياتها بحصر ٤٥٠ مواطن من أبناء القرية، لتسجيلهم على موقع وزارة الصحة لحجز لقاح فيروس "كورونا"، ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لمجابهة إنتشار الفيروس.

شارك في القافلة كلاً من "الإدارة الصحية، مستشفى كفر الدوار العام، التموين، الشباب والرياضة، مكتبة مصر العامة، فرع محو الأمية، إدارة تنمية القرية، ومرفق الإسعاف.ج