الأربعاء 25 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المستشار عزت أبو زيد يستقبل رئيس هيئة قضايا ومجلس الدولة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

استقبل المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الهيئة، المستشار حسين مصطفى فتحي، رئيس هيئة قضايا الدولة، كما استقبل  المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة.

جاءت الزيارتين لتقديم التهنئة للمستشار عزت أبو زيد، بمناسبة توليه  منصبه الجديد رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

ومن جانبه حرص رئيس هيئة النيابة الإدارية، على تأكيد العلاقات الوطيدة والممتدة مع مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، وأهمية التعاون البنّاء بين النيابة الإدارية وجميع الجهات والهيئات القضائية بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وإرساء دولة القانون. 

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
رئيس هيئة النيابة الادارية رئيس هيئة قضايا الدولة منصبه الجديد لتهنئته المنصب الجديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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