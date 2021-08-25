المستشار عزت أبو زيد يستقبل رئيس هيئة قضايا ومجلس الدولة

استقبل المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الهيئة، المستشار حسين مصطفى فتحي، رئيس هيئة قضايا الدولة، كما استقبل المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة.

جاءت الزيارتين لتقديم التهنئة للمستشار عزت أبو زيد، بمناسبة توليه منصبه الجديد رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

ومن جانبه حرص رئيس هيئة النيابة الإدارية، على تأكيد العلاقات الوطيدة والممتدة مع مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، وأهمية التعاون البنّاء بين النيابة الإدارية وجميع الجهات والهيئات القضائية بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وإرساء دولة القانون.

صورة من اللقاء

صورة من اللقاء

صورة من اللقاء

صورة من اللقاء