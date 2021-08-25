سوهاجي «ولّع» في شقيقه بالبنزين لخلافات الميراث

أصيب سائق توك توك بحروق نارية من الدرجتين الثانية والثالثة على يد شقيقه الذي سكب عليه البنزين ثم أشعل به النيران؛ وذلك إثر خلافات الميراث القائمة بينهما، بمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بوصول المدعو (عادل. م. ح - 40 سنة- سائق توكتوك - يقيم مركز المراغة)، مستشفى سوهاج الجامعي، مُصابًا بحروق نارية من الدرجتين الثانية والثالثة، بانحاء متفرقة بالجسم.

وبالانتقال والفحص وبسؤال المُصاب اتهم شقيقه المدعو (خالد. م. ح - 31 سنة- حاصل على دبلوم تجارة - يقيم بذات الناحية)، بسكب مادة بترولية عليه بنزين وإشعال النيران به، إثر خلافات قائمة بينهما، على منزل بالميراث.

تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لذات السبب سالف الذكر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.