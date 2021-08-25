حملات توعية بأهمية ترشيد المياه بـ«أشمنت» في بني سويف ضمن «حياة كريمة»

واصلت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، حملات التوعوية بأهمية نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك ورفع الوعى المائى للمواطنين، حيث قامت مكلفات الخدمة العامة بعمل حملة طرق الأبواب لتوعية المواطنين بقرية أشمنت مركز ناصر والتي تشهد تنفيذ مشروع مد وتدعيم شبكات مياه الشرب ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مهندس أحمد محمود صحصاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف.

وتشهد الحملات تعريف المواطنين بالمبادرة والتي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة والأرتقاء بالخدمات المقدمة وتحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصري ومدى استفادة المواطنين منها كما يتم توعية المواطنين بحصة مصر من نهر النيل، وطرق ترشيد المياه والضرورة الملحة لذلك، وكيفية التعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحى، وكيفية تحميل تطبيق 125 من الهاتف المحمول وطريقه استخدامه، والتعريف بالقطع الموفرة لاستهلاك المياه والتي توفر من 40 إلى 60% من استهلاك المياه.

وتواصل شركة مياه بني سويف، إطلاق عدد من المبادرات لتوعية المواطنين، واستهداف الفئات العمرية المختلفة، وتنفيذ حملات التوعية بالقرى التى تشهد تنفيذ مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وفي سياق آخر، قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إن الزيارات الميدانية تأتي في إطار تنفيذ لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء باستمرار متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة التي تستهدف تحقيق تنمية ريفية شاملة للقرى بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية، لتحقيق نقلة كبيرة في جميع الخدمات والقطاعات.

ولفت لتكليفاته للجان المختصة من الأجهزة التنفيذية بمتابعة الشركات المنفذة للأعمال وإعداد تقارير يشمل نسب التنفيذ والإنـجاز وتذليل المعوقات أولاً بأول، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.