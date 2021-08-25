الأربعاء 25 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين ترفع القيود الصحية على أحد أكبر المرافئ فى العالم

مرفأ نينغبو تشوشان
مرفأ نينغبو تشوشان

رفعت الصين، اليوم الأربعاء، القيود الصحية المفروضة على أحد أكبر المرافئ في العالم المتوقف جزئياً منذ أغسطس بعد ظهور بؤرة لكورونا، الأمر الذي كان يؤثر سلباً على النقل اللوجستي.

ويعتبر مرفأ نينغبو تشوشان، 250 كيلومتراً جنوب شانغهاي، أحد مرافئ الشحن الصينية الرئيسية.

ومر العام الماضي 1.2 مليار طن من البضائع عبر هذا المرفأ، وهو الثالث في العالم على صعيد التصدير.

وأدى اكتشاف إصابة أحد عمال المرفأ بكورونا إلى إغلاق محطة ميشان فيه القادرة على استيعاب 10 ملايين حاوية.

وذكر التليفزيون العام "سي سي تي في" نقلاً عن مذكرة صادرة عن السلطات المحلية أن القيود الصحية المفروضة على محطة ميشان في المرفأ سترفع الأربعاء على أن يستأنف النشاط "تدريجياً".

وستعود المحطة إلى العمل بكامل طاقتها في 1 سبتمبر على ما جاء في المذكرة.

ويخضع قطاع النقل البحري لضغوط قوية في الأشهر الأخيرة على الصعيد العالمي بسبب القيود الصحية وإعادة اطلاق العجلة الاقتصادية ما زاد الطلب على السلع.

وفي مايو  أدى إغلاق مرفأ ياتنتيان في جنوب الصين موقتاً بسبب كورونا إلى تأخر تصدير سلع لمدة أسابيع.

من جانبه أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 213.07 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و624390.
 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة ‭‭629104‬‬ 38118308
الهند 435110 32474773
البرازيل 574848 20583994
روسيا 358197 6785374
فرنسا 113595 6624777
المملكة المتحدة 131854 6555200
تركيا 54960 6252462
الأرجنتين 110609 5139966
كولومبيا 124315 4892235
إسبانيا 83527 4804424
 

الصين القيود الصحية المرافئ المرافئ في العالم كورونا سي سي تي في السلطات المحلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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