منة فضالى إجازة من تصوير «فى القلب»

أعلنت الفنانة منة فضالي عن خضوعها لعملية جراحية، من خلال تدوينة كتبتها عبر حساباتها الرسمية على مواقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام".

ولم توضح «منة» نوعية العملية، مكتفية بنشر صورة لكف يدها مرتدية أسورة مدون عليها اسمها بالكامل قبل دخولها غرفة العمليات، وعلقت عليها قائلة: "عملية خفيفة ادعولي"، وسرعان ما انهالت التعليقات من محبيها وجمهورها متمنين لها الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.

وكانت «منة» حصلت على إجازة من تصوير مشاهدها في فيلم «في القلب» ومن المقرر أن تستأنف تصوير مشاهدها حين تماثلها الشفاء.

فيلم «في القلب» تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ومن المقرر طرحه في الموسم الشتوي المقبل.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة كبيرة من الفنانين منهم خالد سليم، نسرين طافش ،محمد عز توني ماهر وعدد من الفنانين ، قصة إسحاق إبراهيم، معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد حسين الماظ، وعادل مرسي، مدير التصوير محمد عز العرب، إخراج مرقس عادل.

يذكر أن منة فضالي، قامت بزيارة الفنان نضال الشافعي، أمس الإثنين، داخل أحد المستشفيات الكبرى، للاطمئنان على صحته، بعد خضوعه الأخير لعملية دقيقة استأصل فيها ١٥ سم من القولون.

وحرصت «منة» أن تطمئن الجمهور على حالته الصحية، ونشرت صورة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: «كنا عند نضال بس احتراماً إنه تعبان محبناش نصورو الحمدلله ضحكتك بالدنيا يا صاحبي وربنا يحفظلك مراتك والله يعينها عليك ويعنا احنا كمان.. نضال الحمدلله زي الفل ربنا يتمم شفاه علي خير حبيت اطمن كل الناس».

ويشارك كلا من منة فضالي ونضال الشافعي، في فيلم «ميني بار» المقرر طرحه في الفترة القليلة القادمة.

فيلم «مينى بار» يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم ، ويعد أبرزهم النجم نضال الشافعى ، مدحت تيخا، صلاح عبد الله ، أمينة، راندا البحيرى ، محمد أتوكا ، طاهر أبو ليله ، علاء مرسى ، روان فؤاد ، ياسر الزنكلونى ، محمود فارس ، علاء زينهم ، حسن عبد الفتاح ، صبرى عبد المنعم، إبراهيم المصرى ، إبرام سمير ، مارى وجيه ، الكابتن لوشا ،المطرب العراقى محمد السالم ، بسام كارم ، ماجد إسكندر، محمد السنى وآخرين ومجموعة من ضيوف الشرف ويعد أبرزهم النجم ميدو عادل ، ياسر على ماهر ، الفنان الراحل فايق عزب.