بطريرك الأقباط الكاثوليك يرأس المناولة الاحتفالية الأولى لأطفال درياس

يترأس غبطة البطريرك ابراهيم اسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، المناولة الاحتفالية الأولى لأطفال الكنيسة الكاثوليكية من الأقباط، بكنيسة السيدة العذراء مريم للطائفة نفسها، بحي درياس بمنطقة عين شمس.

وأعلن الأب كيرلس نظيم بالقداس الإلهي عن قيام الإحتفال بأول مناولة يوم الأحد الموافق التاسع عشر من شهر سبتمبر لسنة 2021 و الذي سيترأسه غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق.

واليوم الذي يذهب فيه المتدربون على أول مناولة هو يوم الخميس الساعة الخامسة ظهرًا.

وفي دروس أول مناولة يأخذ المتدربون الأسرار السبعة بعمقٍ، وبعض المعلوماتِ عن الديانة المسيحية، و أيضًا ما يخص الكتاب المقدس، وكل هذا يتم تحت إشراف راعي الكنيسة الأب كيرلس نظيم.

على صعيد آخر، تم انعقاد اول مؤتمر لـ"شباب قانا" التابع للكنيسة القبطية الكاثوليكية، من سن 14 الي 18سنة ببيت الراعي الصالح بكينج مريوط، وكان المؤتمر بعنوان "وأما انتم فللمسيح", وكان المحاضرين هم الأب انطونيوس والأخ مينا والأخت مريان والأخ روماني، حيث تضمن هذا المؤتمر علي اجتماعات روحية، والعاب ترفيهية، وقداسات الهية، وفقرة لحمام السباحة.