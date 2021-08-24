«التضامن»: ضم أكثر من 44 ألف طالب تخرج من الثانوية لبرنامج تكافل

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن هناك أكثر من 44 ألف طالب من أبناء مستفيدى تكافل اختبروا ثانوية عامة وسيتم مواصلة دعمهم أيضا فى مرحلة الجامعة ، اضافة إلى طلاب ذوى الهمم وفخورين بهم سواء كنا من أسرة متواضعة أو أسرة مفككة وكل التقدير لكم، ودورنا كتضامن وتوجيه من الرئيس بإيلاء هؤلاء الأطفال بأهمية ورعاية، مشيرة إلى أنه سيتم دعم الطلاب ذوى الإعاقة غير القادرين ويتم دعمهم فورا منذ دخولهم الجامعة ولن يخرجوا من تكافل بسبب اتمامهم الـ18 عاما:"سنستمر فى دعمهم بالجامعات والمعاهد الفنية وسنفتح الباب للطلاب الذين يريدون الإلتحاق بالتدريب المهنى، لإعلاء قيمة العمل الحرفى والمهنى.



أضافت القباج، فى تصريحات الثلاثاء، أن العام الماضى كان هناك تجربة مع طلاب تكافل الذين التحقوا بالجامعات بمساندة المعونة الأمريكية التى كان لها دخل فى الحاق بعض أبناء تكافل بالجامعة الأمريكية والجامعة الألمانية وجامعة زويل فى الكريدت سيستم، وكذلك جامعة أسيوط، كما ساهمت الجامعة الشرعية فى 300 منحة للطلاب الفائقين.

أوضحت وزيرة التضامن أنه يتم التواصل حاليًا، مع الجامعات الحكومية والخاصة فى مصر، لدعم 10 طلاب من المتفوقين من مستفيدى برنامج الدعم النقدى تكافل، حيث يتم دعمهم من المدرسة وحتى الجامعة، لافتة إلى إطلاق حملة لتكافؤ الفرص التعليمية، مشيرة إلى أن الدعم النقدى ارتفع من 6.7 مليار جنيه إلى 20 مليار جنيه ، مؤكدة أنه تم وضع العديد من الشروط للإستمرار فى الدعم ومنها مشروطية التعليم والتزام الأطفال بالحضور فى المدارس بنسبة لاتقل عن 80 %.