الأربعاء 25 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير محضر ضد مسئولي الإنقاذ بنادي في حلوان عقب غرق طفل

غرق طفل
غرق طفل

واقعة مأساوية شهدتها مدينة حلوان، جنوب محافظة القاهرة، بعدما تعرض طفل للغرق داخل حمام سباحة بنادى كفر العلو، وظل تحت المياه لمدة 10 دقائق إلى أن عثر عليه أحد أصدقائه وأبلغ مدرب الإنقاذ.

وتلقى مأمور قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى النصر، مفادها استقبال الطفل بدر الدين بلال، 14 سنة، ومقيم بمنطقة كفر العلو، مصابا بغيبوبة إثر تعرضه للغرق، وتم حجزه داخل الرعاية المركزة، وبعد مرور يومين استقرت حالته الصحية وخرج من المستشفى لمنزله.

وبالانتقال والفحص تبين أن الطفل كان يسبح داخل حمام السباحة الخاص بنادى كفر العلو، وتعرض للغرق وظل فترة داخل المياه دون أن يشعر به مسئول الإنقاذ، وأثناء سباحة أحد أصدقائه شاهده فى قاع حمام السباحة فاقدا للوعي فاستغاث بالمدرب، وأمكن انتشاله ونقله للمستشفى. 

واتهم والده إدارة نادى كفر العلو بالإهمال والتسبب فى إصابة نجله، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.

وقال المهندس بلال والد الطفل الضحية، إنه “أثناء التحقيقات اتهم إدارة النادى وحمام السباحة بالإهمال الجسيم، والتسبب فى تعريض حياة نجله للخطر، بسبب عدم قيام مسئول الإنقاذ بمهامه ومتابعة الأطفال أثناء السباحة، ما ترتب عليه غرق نجله وعدم ملاحظة أحد لـ الحادث لحظة وقوعه”، مشيرًا إلى أن مدرب الإنقاذ قام بعمل إسعافات أولية لنجله بطريقة خاطئة.

و بإخطار اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة أمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرير محضر مسئولين إنقاذ نادي حلوان غرق طفل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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