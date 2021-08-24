معامل تنسيق جامعة عين شمس تواصل استقبال طلاب الثانوية

تواصل معامل الحاسب الآلي، التى خصّصتها جامعة عين شمس للتنسيق الإلكترونى فى استقبال الطلاب الناجحين في الثانوية العامة فى المرحلة الأولى والشهادات المعادلة حيث تقدم خدمة التنسيق الإلكتروني من خلال فريق عمل ذو خبره في أعمال التنسيق تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس و إشراف الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

واستقبلت معامل كلية الهندسة اليوم 105 طلاب كما استقبلت معامل كلية الآداب ٧٢٠ طالبًا واستقبلت معامل كلية البنات 56 طالبًا ومعامل كلية الزراعة 29 طالبًا.

واستقبلت معامل كلية الحاسبات 172 طالبًا وبذلك تكون استقبلت المقرات الخمسة للتنسيق الالكتروني ١٠٨٢ طالبًا خلال اليوم وذلك مع الحرص الكامل من إدارة الجامعة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة والتعقيم المستمر والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات.

وبدأت أعمال تنسيق المرحلة الأولى للتنسيق لطلاب الثانوية العامة يوم السبت الموافق 21/8/2021 وحتى يوم الأربعاء الموافق 25/8/2021 وذلك وفقا للحد الأدنى التالي :-

-الشعبة العلمية 362.5 درجة فأكثر أي بنسبة 88.41% فأكثر لعدد طلاب 22954.

-الشعبة الهندسية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00 % فأكثر لعدد طلاب 16293.

-%الشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر أي بنسبة 65.73% فأكثر.

ويقدر عدد طلاب المرحلة الأولى للشعبتين العلمية والأدبية 118.2 ألف طالب وطالبة يمثلون 18.2% من إجمالى طلاب الثانوية العامة 2021 والبالغ عددهم 649.3 ألف طالب وطالبة، وتستقبل طلبات تسجيل الرغبات إما من خلال الحاسب الآلى الشخصى أو معامل الحاسبات بمختلف الجامعات وفق الإجراءات الاحترازية التى أقرها منظومة الصحة العالمية ووزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.