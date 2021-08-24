الأربعاء 25 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

معامل تنسيق جامعة عين شمس تواصل استقبال طلاب الثانوية

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

تواصل معامل الحاسب الآلي، التى خصّصتها جامعة عين  شمس للتنسيق الإلكترونى فى استقبال الطلاب الناجحين في الثانوية العامة فى المرحلة الأولى والشهادات المعادلة حيث تقدم خدمة التنسيق الإلكتروني من خلال فريق عمل ذو خبره في أعمال التنسيق تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس و إشراف الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

واستقبلت معامل كلية الهندسة اليوم  105 طلاب كما استقبلت معامل كلية الآداب ٧٢٠ طالبًا واستقبلت معامل كلية البنات 56 طالبًا ومعامل كلية الزراعة 29 طالبًا.

واستقبلت معامل كلية الحاسبات 172 طالبًا وبذلك تكون استقبلت المقرات الخمسة للتنسيق الالكتروني  ١٠٨٢ طالبًا خلال اليوم وذلك مع الحرص الكامل من إدارة الجامعة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة والتعقيم المستمر والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات.

وبدأت أعمال تنسيق المرحلة الأولى للتنسيق لطلاب الثانوية العامة يوم السبت الموافق 21/8/2021 وحتى يوم الأربعاء الموافق 25/8/2021 وذلك وفقا للحد الأدنى التالي :-

-الشعبة العلمية 362.5 درجة فأكثر أي بنسبة 88.41% فأكثر لعدد طلاب 22954.

-الشعبة الهندسية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00 % فأكثر لعدد طلاب 16293.

-%الشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر أي بنسبة 65.73% فأكثر.
ويقدر عدد طلاب المرحلة الأولى للشعبتين العلمية والأدبية 118.2 ألف طالب وطالبة يمثلون 18.2% من إجمالى طلاب الثانوية العامة 2021 والبالغ عددهم 649.3 ألف طالب وطالبة، وتستقبل طلبات تسجيل الرغبات إما من خلال الحاسب الآلى الشخصى أو معامل الحاسبات بمختلف الجامعات وفق الإجراءات الاحترازية التى أقرها منظومة الصحة العالمية ووزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

معامل الحاسب الآلي جامعة عين شمس للتنسيق الالكترونى الثانوية العامة التنسيق الالكتروني محمود المتيني

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

الأكثر قراءة

«الوزير جابلي حقي».. طالب «صفر العربي» يشكر طارق شوقي

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

ماذا قال محمود الخطيب للاعبي الأهلى بعد خسارة الدوري؟

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

«الدستور» تنشر روشتة التصدى للسلالة الجديدة: المواجهة باللقاحات

مفاجأة.. كارتيرون مهدد بالرحيل عن الزمالك رغم قرب حسم الدورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نظرية كورونا

ماجد حبته

رؤية الهلال.. نهاية صداع مزمن

جلال حمام

حتى لا ينخدع شبابنا مرة أخرى

لواء. محسن الفحام

رؤية خبير.. "المستريح" بين الوعى والتوعية

مؤمن المحمدي

اليوبيل القطني

جمال-أسعد

أفغانستان ونحن

ثروت الخرباوي

سلامٌ للعذراء رغم أنف الإخوان

د.أحمد الخميسى

حنا مينا.. الكفاح والفرح الإنسانى

صور

صور.. استقبال المصريين العائدين من أفغانستان

حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة

تشييع جنازة والدة أحمد حسن فى مسقط رأسه بالمنيا

محطة تل أبيب

المزيد

تستمر ليومين.. ماذا قال بينيت عن زيارته الأولى لواشنطن؟

واشنطن ستفتتح قنصلية لها في القدس الشرقية قريباً .. ماذا سيفعل “بينيت”؟

استعداداً لأي مواجهة.. الجيش الإسرائيلي يقوم بإرسال تعزيزات عسكرية إلى محيط غزة