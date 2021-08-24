الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

طه عبيد صعيدي يحول سطح يسكنه لجنة ريفية في قلب القاهرة

قلل ناس ..زود زرع
قلل ناس ..زود زرع شعار

لم يجد طه عبيد ابن محافظة قنا في صعيد مصر مفراً من الانتقال من محافظته العامرة بالمساحات الخضراء إلى القاهرة بسبب عمله في تجارة التحف، في المرة الأولى وبسبب أسلوب الحياة القاهري الذي يفرض الإقامة في مباني خرسانية لا تتسم بالاتساع الذي اعتاد عليه، ولا توجد فيها مساحة للزراعة، كما لا تحيط بها الخضرة إلا نادراً، مما دفعه للعودة إلى محافظته ليحاول الحصول على فرصة عمل أو ممارسة مهنته الأصلية إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل، ليعود للعاصمة وهو ينوي فرض أسلوب حياته وليس الانسياق وراء أسلوب القاهرة.

الزرع عنصر اساسي في غرفة طه

العودة للمحافظة

ويقول طه -24 عاماً- "أنا من محافظة قنا، اعتدت منذ طفولتي على المساحات الواسعة التى لا ترى العين حدودها، والسماء الصافية التى لا تحد من رؤيتها المباني، واللون الأخضر الذي يكسو الأرض، ولكن في القاهرة كان الأمر مختلف حين سكنت في شقة لم أجد فيها سوى مساحات ضيقة وبسبب تلاصق العقارات وارتفاعها فإن السماء لا يراها سوى برفع الرقاب، كما أن فرصة رؤية مساحات خضراء ليست متاحة في أي وقت.

الزرع والسماء ملامح يستعيد طه بها بلدته

ويضيف طه لـ"الدستور": بعد عودتي للمرة الثانية للقاهرة بسبب العمل الذي لا يتوفر بسهولة في محافظات الصعيد، فكرت في كيفية تحويل مسكني إلى قطعة من محافظتي لأستعيد ما سلبته القاهرة من أسلوب حياتي، إلا أنني وجدت أن الفرصة الوحيدة لذلك هي بترك الشقة التى أسكن بها واللجوء إلى سطح منزل حتى يتوفر لي مجال الرؤية المفتوح إلى السماء، ومساحة للزراعة.

تغيير ملامح الحائط بالعديد من الصور

ويكمل طه: حين استأجرت الغرفة التى أعيش بها الآن كانت عبارة عن "خرابة" تمتلئ بالمهملات، لكن قررت تحويلها إلى منزل مماثل لمنزلي في قنا.

بدء التجديد في الغرفة

زود زرع 

مراحل تجديد الغرفة بحسب طه شملت تنظيف الغرفة من المهملات وطلاء الحوائط وتغيير الأثاث الذي اشترى أغلبه من أسواق الأثاث المستعمل، بالإضافة إلى تزيين الحوائط بالصور المناسبة والتحف مثل الساعات وغيرها بالإضافة إلى العديد من النباتات التى امتلأ بها السطح التى توجد به الغرفة لأن شعاره في الحياة "قلل ناس.. زود زرع "، واستمرت عملية التجديد لمدة 9 أشهر بسبب عمل طه وتحمله لكافة عملية الترميم من راتبه الذي كان يدفع منه للايجار وتكاليف المعيشة أيضا.

ركن المعيشة في منزل طه

ويوجه طه نصيحة لراغبي تجديد منازلهم بأن يسارعوا في ذلك لأن البيت جنة الإنسان في الأرض لذلك يجب أن يكون متوافق مع روحه، مشيراً إلى أنه يشعر بأنه يملك الدنيا منذ جدد الغرفة.

ساعات وصور تزين غرفة طه

وحول إمكانية احترافه تجديد المنازل على غرار الدول الأوروبية قال طه أنه لا يسعى لذلك، ولم يكن يريد من هذه التجربة سوى خلق مساحة خاصة به.

طه عبيد قنا القاهرة زرع سطح تجديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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