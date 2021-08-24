«الطيران المدني» ينفي عودة الرحلات المباشرة مع السعودية

أكد الدكتور أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني، عدم وصول أي إخطارات من الجهات المختصة بمنظمة الطيران المدني السعودية خلال الساعات الماضية، لعودة الرحلات الجوية المباشرة بين المطارات السعودية والمصرية، في ظل استمرار تعليق الرحلات الجوية بين البلدين نتيجة بعض الاشتراطات والضوابط الصحية والوقائية التي طلبتها الجهات الصحية بالمملكة العربية السعودية.

أضاف نوير، لـ" الدستور"، أن بيان الشركة الوطنية للطيران "مصر للطيران" والذي نشر خلال الساعات القليلة الماضية، يفيد بنقل رحلات مصر للطيران المغادرة لتكون من خلال مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي، وليس لعودة الرحلات الجوية المباشرة بين المطارات المصرية والسعودية بشكل مباشرة ودون أية ضوابط وشروط من الجانب السعودي.

أشار رئيس سلطة الطيران إلى أن هناك مشاورات مستمرة بين الجانبين المصري والسعودية، لبحث آخر المستجدات لعودة الحركة الملاحة بين البلدين خلال الفترة القليلة المقبلة في ظل الإقبال الركابي للتنقل والسفر بين البلدين، حيث إن الطائرات التابعة لمختلف شركات الطيران المصرية والسعودية تشهد كثافة ركابية في مرحلة العودة من مطارات السعودية، في ظل استمرار التشديدات والضوابط الصحية التي تفرضها الجهات الصحية بالمملكة.

أشار رئيس سلطة الطيران المدني المصري إلى أن هناك العديد من الشائعات التي انطلقت خلال الساعات الماضية تفيد بعودة الرحلات الجوية المباشرة بين المطارات المصرية والسعودية.