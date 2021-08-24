الثلاثاء 24 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الطيران المدني» ينفي عودة الرحلات المباشرة مع السعودية

الرحلات المباشرة
الرحلات المباشرة مع السعودية

أكد الدكتور أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني، عدم وصول أي إخطارات من الجهات المختصة بمنظمة الطيران المدني السعودية خلال الساعات الماضية، لعودة الرحلات الجوية المباشرة بين المطارات السعودية والمصرية، في ظل استمرار تعليق الرحلات الجوية بين البلدين نتيجة بعض الاشتراطات والضوابط الصحية والوقائية التي طلبتها الجهات الصحية بالمملكة العربية السعودية.

أضاف نوير، لـ" الدستور"، أن بيان الشركة الوطنية للطيران "مصر للطيران" والذي نشر خلال الساعات القليلة الماضية، يفيد بنقل رحلات مصر للطيران المغادرة لتكون من خلال مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي، وليس لعودة الرحلات الجوية المباشرة بين المطارات المصرية والسعودية بشكل مباشرة ودون أية ضوابط وشروط من الجانب السعودي.

أشار رئيس سلطة الطيران إلى أن هناك مشاورات مستمرة بين الجانبين المصري والسعودية، لبحث آخر المستجدات لعودة الحركة الملاحة بين البلدين خلال الفترة القليلة المقبلة في ظل الإقبال الركابي للتنقل والسفر بين البلدين، حيث إن الطائرات التابعة لمختلف شركات الطيران المصرية والسعودية تشهد كثافة ركابية في مرحلة العودة من مطارات السعودية، في ظل استمرار التشديدات والضوابط الصحية التي تفرضها الجهات الصحية بالمملكة.

أشار رئيس سلطة الطيران المدني المصري إلى أن هناك العديد من الشائعات التي انطلقت خلال الساعات الماضية تفيد بعودة الرحلات الجوية المباشرة بين المطارات المصرية والسعودية.

اشرف نوير سلطة الطيران المدني المصري منظمة الطيران المدني السعودية مصر للطيران شركات الطيران المصرية والسعودي

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

الأكثر قراءة

«الوزير جابلي حقي».. طالب «صفر العربي» يشكر طارق شوقي

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

مصدر بـ«الصحة» يكشف تفاصيل أول إصابة بمتحور دلتا في مصر

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

«ابني حلقلي شعري وطردني».. «الأمن» يكشف حقيقة تعدي شاب على أمه بالشرقية

مفاجأة.. كارتيرون مهدد بالرحيل عن الزمالك رغم قرب حسم الدورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

حتى لا ينخدع شبابنا مرة أخرى

لواء. محسن الفحام

رؤية خبير.. "المستريح" بين الوعى والتوعية

مؤمن المحمدي

اليوبيل القطني

جمال-أسعد

أفغانستان ونحن

ثروت الخرباوي

سلامٌ للعذراء رغم أنف الإخوان

د.أحمد الخميسى

حنا مينا.. الكفاح والفرح الإنسانى

ماجد حبته

اللاجئون درجات!

مؤمن المحمدي

سادة عقولنا عبيد مشاعرنا

صور

صور.. استقبال المصريين العائدين من أفغانستان

حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة

تشييع جنازة والدة أحمد حسن فى مسقط رأسه بالمنيا

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: إسرائيل تسابق الزمن لتعميق الاستيطان وضم الضفة الغربية المحتلة

رئيس الوزراء الفلسطيني:  ليس لدينا شريك حقيقي للسلام في إسرائيل

إسرائيل تبدأ إعطاء جرعة ثالثة من لقاح «كورونا» لمن هم فوق 30 عامًا