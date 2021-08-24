القبض على عاطلين بحوزتهما جوال بانجو في التبين

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عاطلين عثر بحوزتهما على جوال بداخله كمية من البانجو قبل ترويجها على المتعاطين، بدائرة قسم شرطة التبين.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة التبين، مفادها قيام كل من المدعو "أ. م"، 25 سنة، عاطل، و"خ. م"، 28 سنة، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذان من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على جوال بداخله كمية من البانجو وزنت 4 كيلو تقريبا، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف لتسهيل تواصلهما مع الزبائن.

وتم تحرير المحضر اللازم وبعرض المتهمين علي النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

عقوبة الاتجار في المخدرات

بحسب المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.