الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تتهم واشنطن بـ«فرض» أفغان يفرّون من طالبان على دول آسيا الوسطى

سيرغي لافروف
سيرغي لافروف

رأى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمريكية "تفرض" أفغانا فارين من طالبان على دول آسيا الوسطى المجاورة حليفة موسكو.

وخلال زيارة إلى المجر قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الولايات المتحدة تسعى إلى إقناع "العديد من دول آسيا الوسطى" باستقبال أفغان عملوا سابقا مع القوات الأمريكية في الدولة التي باتت تسيطر عليها حركة طالبان.

وقال لافروف إن واشنطن تقول لتلك الدول إن الأفغان سيبقون على أراضيها لفترة موقتة.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحافي مع نظيره المجري في بودابست "يقولون إنها (الإقامة) ستكون لأشهر قليلة لأنهم بحاجة للوقت لإصدار التأشيرات لهم".

وتابع: "الأفغان الذين عملوا مع القوات الأمريكية خضعوا على الأرجح لتدقيق أمني صارم، لماذا تحتاجون الى شهرين آخرين لمنح هؤلاء الناس تأشيرة؟"، متهما الولايات المتحدة بعدم احترام دول آسيا الوسطى.

وبعد سيطرة طالبان، عبر نحو 1500 أفغاني إلى أوزبكستان المجاورة حيث يقيمون في خيم على مقربة من الحدود وفق السفارة الأفغانية في طشقند.

وتأتي تعليقات لافروف بعدما انتقد الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي دولا غربية تحاول وضع لاجئين أفغان في دول آسيا الوسطى "قبل الحصول على تأشيرات دخول للولايات المتحدة أو دول أخرى".

وحذر بوتين من تدفق لاجئين من أفغانستان واحتمال تسلل مقاتلين إلى روسيا بذريعة طلب لجوء.

وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف القوات الأمريكية موسكو دول آسيا الوسطى

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وائل لطفي

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