الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

عادل الفار يوضح تطورات حالته الصحية

عادل الفار
عادل الفار

بعث الفنان الكوميدي عادل الفار برسالة شكر لجهوره سواء كانوا من الكِبار أو الصِغار الذين تعرفوا عليه من خلال أحاديث ذويهم عنه وعن فنه والمونولوجيست الذي كان يقدمه في التسيعنيات، الذين حاولوا الاطمئنان عليه وعلى حالته الصحية. 

وقال «الفار» في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: «ما زالت أعاني من تبعات الازمة التنفسية والغيبوبة التي أصابتني منذ 3 أيام مضوا، ولا استطيع سوى أن أحمد الله على مرضي، خاصًة بعد علمي بإصابتي بسرطان الكبد».

وأضاف الفنان الكوميدي عادل الفار، أنه حاليًا في منزله يخضع لراحة بسيطة بعد الغيبوبة التي مرّ بها مؤخرًا، وسيبدأ رحلة علاجه الخاصة بمرض سرطان الكبد بعد فترة الراحة، متابعًا مع الطبيب المعالج لحالته، موجهًا رسالة لجمهوره، في الاستمرار بالدعاء له ليمر من أزمته الصحية بخير دون أي مضاعفات.

لفنان الكوميدي عادل الفار الكوميدي عادل الفار حالته الصحية الصحية

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