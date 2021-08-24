عادل الفار يوضح تطورات حالته الصحية

بعث الفنان الكوميدي عادل الفار برسالة شكر لجهوره سواء كانوا من الكِبار أو الصِغار الذين تعرفوا عليه من خلال أحاديث ذويهم عنه وعن فنه والمونولوجيست الذي كان يقدمه في التسيعنيات، الذين حاولوا الاطمئنان عليه وعلى حالته الصحية.

وقال «الفار» في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: «ما زالت أعاني من تبعات الازمة التنفسية والغيبوبة التي أصابتني منذ 3 أيام مضوا، ولا استطيع سوى أن أحمد الله على مرضي، خاصًة بعد علمي بإصابتي بسرطان الكبد».

وأضاف الفنان الكوميدي عادل الفار، أنه حاليًا في منزله يخضع لراحة بسيطة بعد الغيبوبة التي مرّ بها مؤخرًا، وسيبدأ رحلة علاجه الخاصة بمرض سرطان الكبد بعد فترة الراحة، متابعًا مع الطبيب المعالج لحالته، موجهًا رسالة لجمهوره، في الاستمرار بالدعاء له ليمر من أزمته الصحية بخير دون أي مضاعفات.