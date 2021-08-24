الثلاثاء 24 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا والاتحاد الأوروبي يحذران من تدفق القوات الإريترية على تيجراي

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

نبهت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى انتشار قوات من إريتريا في إقليم تيجراي الإثيوبي في الآونة الأخيرة، حيث أودت الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر بحياة الألوف وأثارت أزمة إنسانية متفاقمة.

واستعادت قوات إقليم تيجراي الإثيوبي المتمرد السيطرة على معظم أراضيه في يونيو، في انتكاسة كبرى لحكومة أديس أبابا، لكن عمليات الانتشار الإريترية الجديدة، التي جاءت بعد شهور من قول إثيوبيا إن القوات الأجنبية تنسحب، تثير احتمال حدوث تصعيد في الأعمال القتالية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تصريح أمس الاثنين "الولايات المتحدة قلقة من عودة أعداد كبيرة من (قوات الدفاع الإريترية) لدخول إثيوبيا بعد انسحابها في يونيو".

وجاءت هذه التصريحات بينما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على مسؤول إريتري كبير اتهمته بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال الحرب في تيجراي. 

وقالت إريتريا إن المزاعم بلا أساس.

في الوقت ذاته، كتب دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي في مذكرة داخلية يوم 20 أغسطس أن إريتريا ترسل تعزيزات عبر الحدود إلى تيجراي.

وقالت الوثيقة التي اطّلعت عليها رويترز إن القوات الإريترية انتشرت في الجزء الغربي المتنازع عليه من تيجراي والذي توجد فيه بالفعل قوات كثيرة و"اتخذت مواقع دفاعية بالدبابات والمدفعية" حول بلدتي أدي جوشو وحميرا.

واندلعت الحرب العام الماضي بين الحكومة الاتحادية الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي التي تسيطر على إقليم تيجراي، واضطر ما يزيد على مليوني شخص للنزوح من منازلهم منذ ذلك الحين.

ودخلت القوات الإريترية تيجراي لتحارب في صف القوات الاتحادية في صراع اتسم بانتهاكات مثل عمليات الاغتصاب، وفقا لتحقيقات أجرتها رويترز ومنظمات حقوقية دولية.

وقالت الحكومة الإثيوبية في أبريل إن القوات الإريترية بدأت الانسحاب.

وعلى الرغم من ذلك قال المتحدث باسم قوات تيجراي مرارا إن الجنود الإريتريين موجودون ولم يتسن الوصول له بعد للتعليق.

الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي إريتريا إقليم تيجراي حكومة أديس أبابا

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

الأكثر قراءة

«الوزير جابلي حقي».. طالب «صفر العربي» يشكر طارق شوقي

«ابني حلقلي شعري وطردني».. «الأمن» يكشف حقيقة تعدي شاب على أمه بالشرقية

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

مفاجأة.. كارتيرون مهدد بالرحيل عن الزمالك رغم قرب حسم الدورى

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

خطوات تسجيل لقاح كورونا للمسافرين للخارج 2021.. اعرف التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

حتى لا ينخدع شبابنا مرة أخرى

لواء. محسن الفحام

رؤية خبير.. "المستريح" بين الوعى والتوعية

مؤمن المحمدي

اليوبيل القطني

جمال-أسعد

أفغانستان ونحن

ثروت الخرباوي

سلامٌ للعذراء رغم أنف الإخوان

د.أحمد الخميسى

حنا مينا.. الكفاح والفرح الإنسانى

ماجد حبته

اللاجئون درجات!

مؤمن المحمدي

سادة عقولنا عبيد مشاعرنا

صور

صور.. استقبال المصريين العائدين من أفغانستان

حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة

تشييع جنازة والدة أحمد حسن فى مسقط رأسه بالمنيا

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الفلسطيني:  ليس لدينا شريك حقيقي للسلام في إسرائيل

إسرائيل تبدأ إعطاء جرعة ثالثة من لقاح «كورونا» لمن هم فوق 30 عامًا

حماس تقرر وقف إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات الغلاف