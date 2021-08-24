الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون: لا تغيير في خطة الانسحاب من أفغانستان

أفغانستان
أفغانستان

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الثلاثاء إنه لم يطرأ أي تعديل حتى الآن على خطة استكمال عمليات الإجلاء من أفغانستان بحلول نهاية أغسطس الجاري، وإنها تعتزم سحب القوات الأمريكية بحلول هذا التاريخ.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البنتاجون، إن الوزارة تعتقد أن لديها القدرة على إخراج جميع الأمريكيين الذين يريدون المغادرة من أفغانستان بحلول 31 أغسطس.

وأضاف جون كيربي "ما زلنا عازمين على تحقيق الهدف بنهاية الشهر"، مضيفا أن الوزارة قد تحتاج إلى قواعد إضافية لاستضافة من يتم إجلاؤهم من أفغانستان.

الجدير بالذكر، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس، عن إجلاء نحو 16 ألف شخص من أفغانستان عبر مطار كابول خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في وقت تتسارع وتيرة عمليات الإجلاء دوليا قبل مهلة 31 أغسطس النهائية.

وأفاد الناطق باسم البنتاجون، جون كيربي، بأن العدد الإجمالي للأشخاص الذين نقلوا من أفغانستان بات 42 ألفا منذ يوليو، و37 ألفا منذ بدأت عمليات الإجلاء المكثفة جوا في 14 أغسطس، أي مع تقدّم طالبان باتّجاه السيطرة على كابول.

وقال جون كيربي، إن مهمة الجيش الأمريكي في العاصمة الأفغانية (كابول) تركز حاليًا على إبقاء مطارها آمنًا مع إدارة عمليات الرفع الجوي؛ للتمكن من مواصلة إجلاء المزيد من الأشخاص من أفغانستان.

وأكد متحدث البنتاجون، أن الولايات المتحدة تتواصل، بانتظام، مع قادة حركة طالبان في كابول، خاصة مع هؤلاء المسئولين عن نقاط التفتيش في العاصمة. 

وأضاف المتحدث باسم البنتاجون، أنه سيتم التأكد من عدم إصابة أي شخص بمطار كابول، وأنه تم توفير المعلومات التي يحتاجها الأشخاص هناك، وذلك عند سؤاله عن البيان التحذيري الذي أصدرته السفارة الأمريكية في كابول خلال وقت سابق اليوم للمواطنين الأمريكيين لتوصيتهم بتجنب المطار وأبوابه. 

وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أفغانستان القوات الأمريكية جون كيربى

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