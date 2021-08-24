الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر تفرض التلقيح الإجباري على كل الرياضيين

المتحورة دلتا
المتحورة دلتا

قررت وزارة الشباب والرياضة بالجزائر فرض التلقيح "الإجباري" على كل الرياضيين المشاركين في المنافسات الرسمية المقررة في موسم 2021-2022 مع فرض شهادة صحية للدخول إلى الملاعب، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الثلاثاء.

وأوضح البيان أن إجبارية التلقيح ضد كوفيد-19 "ضرورية ولا مفر منها للعودة الى التدريبات والمنافسة في ظروف آمنة" و"ستخص أيضا الطواقم الفنية والطبية وكذلك المسيرين".

وأضاف أن عملية التلقيح "ستبدأ خلال أيام في القاعات الرياضية عبر التراب الوطني".

وبالنسبة للجماهير الرياضية التي ترغب في دخول الملاعب والقاعات فهي أيضا معنية بـ"حملة تلقيح واسعة" حيث سيفرض عليها "شهادة صحية"، لكن لم يتم تحديد محتواها، هل يجب أن تتضمن التطعيم بجرعتين حصريا او يمكن الاكتفاء باختبار سلبي لكوفيد.

وكان مجلس الوزراء قرر في اجتماعه الأحد، تلقيح كل أساتذة الجامعات والمدارس والتدريب المهني وكذلك طلاب الجامعات قبل انطلاق العام الدراسي، المقرر بين 21 سبتمبر للدخول المدرسي و3 أكتوبرللدخول الجامعي.

وتراجع عدد الإصابات بكوفيد -19 في الجزائر خلال الأيام العشرة الماضية بعد تسجيل موجة ثالثة طغت عليها المتحورة دلتا وتسببت في أزمة أكسجين في المستشفيات.

وتبعا لذلك قررت الحكومة الثلاثاء تخفيف حظر التجول الجزئي بحيث يبدأ العاشرة مساءً بدل الثامنة ويستمر حتى السادسة صباح اليوم التالي.

كما تقرر إعادة فتح الشواطئ وأماكن الترفيه ابتداء من الأربعاء "مع الإبقاء على التدابير الصارمة للوقاية" بحسب بيان لرئاسة الوزراء.

وبحسب وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد فإنه تم تلقيح أكثر من ستة ملايين جزائري بين جرعة وجرعتين، حتى يوم الجمعة.

وأكد الوزير أن الهدف هو تلقيح 30 مليون مواطن خلال ثلاثة أشهر، من أصل 44 مليون نسمة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

الجزائر الرياضيين كوفيد-19 الاصابات الوفيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

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