تسهيلات لتلقي العاملين بالتعليم فى كفر الشيخ لقاح كورونا

كلف اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ ، اليوم الثلاثاء ، بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة، لتقديم كافة التسهيلات لتلقي كل العاملين بالتعليم بالمحافظة لقاح كورونا " معلمين ،إداريين ،عمال ،فنيين "،بالمدارس والإدارات وبالمديرية ، وذلك حسب توجيهات رئاسة مجلس الوزراء من أجل بدء العام الدراسي الجديد.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،إنه وجه الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم ،بتكليف أعضاء التطوير التكنولوجي بـ 2233 مدرسة بـ 13 إدارة تعليمية تسجيل أسماء العاملين على موقع وزارة الصحة والسكان، لتلقي اللقاح.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة، بتقديم كافة التسهيلات للعاملين بالتعليم، لتلقي اللقاح ،ووجه الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم ،بتخصيص مدرستين بكل إدارة تعليمية ،أحدهما للسيدات والأخرى للرجال، لتلقي لقاح كورونا ،تيسيرا على العاملين بالتربية والتعليم، كما وجه الدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة ، بتحديد الفرق الطبية التي ستشارك في التسيير على المعلمين للحصول اللقاح.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،أن هناك من العاملين بالتربية والتعليم تلقوا جرعتي لقاح كورونا وعددهم 2646، وتلقى الجرعة الأولى 20 ألف و523 معلما وإداريا ، وتم تسجيل 21 ألف و 3006 لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح، وجاري تسجيل 15 ألف و137، مؤكدة أن عدد العاملين بتعليم كفر الشيخ 59 ألف و612 ،وأن عمليات التسجيل ستنتهي يوم الخميس المقبل.

وقالت كشك، تم تحديد 26 موقعا لتلقي لقاح كورونا، من بينهم 25 موقعا بالإدارات التعليمية الـ 13، بواقع مدرستين بكل إدارة تعليمية، ماعدا إدارة البرلس، وتم تحديد مدرسة علي صالح الابتدائية ببرج البرلس ،إضافة لمركز التطوير التكنولوجي،لتلقي العاملين بديوان المديرية للقاح.