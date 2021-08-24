«بدعي ريحتي متهبش عليها».. مواقف طريفة ربطت بين حلمي ومنى

طيبة القلب، روح نقية، وحس الفكاهة هذه العوامل الرئيسية التي كانت سببًا في نجاح علاقة الحب التي جمعت بين الفنانة منى زكي وأحمد حلمي بعدما عملا معًا في أول عمل فني لهما وهي مسرحية جمعت بينهما بطولتها مع الراحل عامر منيب، إلا أنها لم تكتمل.

قصة الحب التي جمعت بين منى زكي وزوجها أحمد حلمي جعلتهما يتصدران محرك البحث "جوجل"، وحديث روّاد السوشيال عن المواقف الكوميدية التي جمعت بينهما حتى كللّ قصة حبهما بالنجاح.

"بدعي ريحتي متهبش عليها"

المرة الأولى التي جمعت بين أحمد حلمي وزوجته منى زكي كان طريفًا وفي الوقت ذاته محرجًا بحسب وصف حلمي: "أول مرة شوفتها فيها كنت مبهدل جدًا، ومش مدي خوانة، ولما قعدت قصادها قولت يارب ريحتي متهبش عليها".

"عملت فيها تايتنك"

في المرة الأولى التي قرر فيها أحمد حلمي الاعتراف بحبه لمنى زكي، محاولًا أن يتقدّم لها للزواج، كانوا في إحدى "الكافيهات" وسط الأصدقاء، قرر الذهاب سويًا في رحلة نيلية، قائلًا أثناء حلوله ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة": "قررت أعمل فيها زي تاتينك، وخدتها وقولتلها على مركب أنا بحبّك، لكن رد فعلها أنها طلعت تجري، دون أي رد بالموافقة أو الرفض".

ورد موصلش"

وقرر أحمد حلمي أن يرسل للفنانة منى زكي تعبيرًا لها عن حبه الشديد، وانتظاره رد على الموافقة بالزواج، فأرسل باقة من الورود أثناء تواجدها بجنوب إفريقيا للتعبير عن حبه، إلا أنه لم يلقِ رد نهائيًا: "قعدت مستني مفيش أي رد فعل، اتصلت وسألتها هو الورد مجاش، قالتلي إنت عرفت؟ أتاري في واحد كل يوم يرسل لها بوكيه ورد في الفندق، وبعد ما عرفت إني بعتتلها شكرتني وردت في التليفون أنا كمان بحبك".