إسرائيل تبدأ إعطاء جرعة ثالثة من لقاح «كورونا» لمن هم فوق 30 عامًا

بدأت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تلقيح مواطنيها الذين يبلغون 30 عامًا وما فوق بجرعة ثالثة معزِّزة مضادّة لفيروس كورونا المستجد، في إطار مساعيها لكبح الإصابات المرتبطة بالمتحوّرة "دلتا" الشديدة العدوى.

وقالت وزارة الصحة الاسرائيلية في بيان "تستمر حملة التطعيم بالجرعة الثالثة في التوسع لتشمل أعدادًا إضافية من السكان بدءًا من اليوم 24 أغسطس، بحيث يتم أيضًا تطعيم أولئك الذين تزيد أعمارهم على 30 عامًا بالجرعة الثالثة".

وأضافت أنه "تمت الموافقة على ذلك بناءً على توصية من الفريق الاستشاري للقاح كورونا، وفريق علاج الأوبئة وتوصية من أعضاء لجنة مراقبة استخدام اللقاح وسلامته".

من جهته؛ رحب رئيس الوزراء نفتالي بينيت بموافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "إف دي إيه"، على استخدام جرعة ثالثة من اللقاح الذي ينتجه تحالف “فايزر-بايونتيك”، معتبرًا: أن "هذه خطوة مهمة تؤكد أننا اتخذنا القرار الصائب".

وقال قبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة:"سبقنا العالم أجمع وكنّا الرواد العالميين في إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح. نحن نحافظ على سلامة المواطنين الإسرائيليين وعلى رزقهم مهما كان الثمن، ورغم الضغوط التي تمارس علينا كي نفرض إغلاقا على الدولة".

وأعلنت وزارة الصحة في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، تسجيل 9831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي أعلى حصيلة يومية للإصابات في البلاد منذ يناير الماضي.

وتمثل هذه الحصيلة قفزة مقارنة بالأسبوع الماضي، وارتفعت أيضا عدد اختبارات كورونا، ولكن بمعدل طفيف.

ووفقا للوزارة، جاءت نتائج 63ر6% من نحو 153 ألف اختبار تمت خلال الـ 24 ساعة الماضية إيجابية.

وتوفي 12 شخصا من جراء الإصابة بالفيروس، وتراجع عدد المصابين بأعراض خطيرة إلى 678.

ولا يزال الأطفال دون التاسعة هم الشريحة الأكبر ضمن الإصابات الجديدة.

ويرتفع عدد الإصابات الجديدة بكورونا في إسرائيل بشكل كبير منذ يونيو الماضي.

وحتى الآن، تلقى نحو 59% من إجمالي سكان إسرائيل، البالغ عددهم نحو 9.4 مليون نسمة، جرعتين من اللقاح، بينما حصل نحو 17% على جرعة ثالثة معززة.

وأصبحت إسرائيل، في نهاية يوليو، أول دولة في العالم تعطي جرعة ثالثة من لقاحات كورونا لسكانها.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.