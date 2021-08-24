بعد وفاة طفل مختنقا بحضانة.. طلب برلماني بتشديد الرقابة الصحية في الصعيد

طالب النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لحزب المصرى، بمحاسبة المقصريين بالمركز الطبي الخاص لحضانات الأطفال بمدينة قنا، وذلك على أثر وفاة طفل رضيع متأثرا باصابته بالاختناق، ونقل 8 أطفال إلى حضانات حكومية، إثر نشوب حريق داخل المركز.

واستنكر النائب أحمد مهنى، غياب الرقابة الدورية على حضانات الأطفال سواء الخاصة أو العامة، وكذلك مستشفيات الصحة، مطالبا وزارة الصحة بالنظر للوضع الصحي والكادر الطبى بالمحافظة وخاصة مع تكرار الأزمات فى عدد من المراكز الصحية والطبية والتى شهدت غياب الأطباء وعدم حضورهم، مما نتج عنه وفاة المرضي لعدم سرعة إسعافهم.

وشدد مهنى على ضرورة التشديد على الرقابة فى محافظات الصعيد حيث أن الرقابة تكاد تكون معدومة هناك،والاهتمام أقل، فى ظل المبادرات الرئاسية التى تجوب الصعيد بتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسى لسد هذه الثغرة وخصوصا الصحية وعلى وزارة الصحة ان تحذوا نفس المنهج بالاهتمام بصعيد مصر .

وطالب وكيل القوى العاملة بالبرلمان، وزيرة الصحة بالتحرك العاجل نحو الخدمات الصحية بقطاع الصعيد بشكل خاص، موضحا أنه فى ظل انتشار جائحة كورونا يتطلب المتابعة المستمرة واستمرار نفس الوتيرة والتماسك التى بدأ بها الصحة حتى نستطيع القضاء على الجائحة ومرور الأزمة بسلام.

في سياق آخر، أشاد النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والأمين العام لحزب الحرية المصري، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعودة المصريين من أفغانستان، وعودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية، وكذلك مسئولي السفارة المصرية، مؤكدا أن مصر تحافظ على أبنائها في الخارج، كما تحافظ عليهم في الداخل فهو تحرك سريع نحو حماية المصريين في الخارج.

وأضاف مهني، أن تحرك الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤكد على حفظ كرامة المصريين المصانة في الداخل والخارج، فالقيادة السياسية الحكيمة التي لا تنسى أبناءها تحركت بشكل سريع بمجرد الأحداث الأخيرة في أفغانستان، مؤكدا أن ذلك ليس بجديد لاهتمام الدولة المصرية بكل مواطن مصرى، فقد كان هناك من قبل نقل المصريين من ليبيا في أكثر من مرة وتحرك الدولة نحو نقل المصريين العالقين في بداية جائحة كورونا وعودتهم بسلام إلى أرض الوطن.