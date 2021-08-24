بلومبرج: معدل البطالة في جنوب أفريقيا أصبح الأعلى في العالم

أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن معدل البطالة في دولة جنوب أفريقيا ارتفع ليصبح الأعلى ضمن قائمة عالمية تضم 82 دولة تراقبها الوكالة.

وأعلنت هيئة الإحصاء في جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء، في تقرير صدر بالعاصمة بريتوريا، أن معدل البطالة ارتفع إلى 34.4 % في الربع الثاني مقابل 32.6 % في الأشهر الثلاثة حتى مارس.

وارتفع معدل البطالة الموسع، والذي يشمل الأشخاص المتاحين للعمل ولكنهم لا يبحثون عن عمل، إلى 44.4%، مقابل 43.2% في الربع الأول.

ولفتت بلومبرج إلا أنه بينما أصبح معدل البطالة في جنوب أفريقيا الآن هو الأعلى بين الدول التي تتابعها، فإن البيانات الواردة من بعض تلك الدول قديمة.

ومن المرجح أن تتدهور بيانات البطالة في الربع الثالث، بعدما شددت الحكومة القيود للسيطرة على الموجة الثالثة من إصابات كورونا، ما سيعيق جهود تعافي الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 7% العام الماضي.

وقد يؤدي ارتفاع معدل البطالة إلى زيادة الضغط على السلطات لتمديد تدابير الدعم، وهو ما من شأنه أن يزيد من تعقيد الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في المالية العامة.

وفي سياق متصل، تعاني أفريقيا من أزمة فيروس كورونا المستجد حيث سجلت سلطات الصحة، الإثنين، 163 حالة وفاة، و7 آلاف و632 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، على مستوى البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقًا للبيانات الواردة على موقع المعهد الوطني للأمراض المعدية على الإنترنت: فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في جنوب إفريقيا - الأكثر تضررًا من الفيروس في القارة - إلى 79 ألفًا و584 حالة منذ بداية تفشي الوباء، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال تلك الفترة مليونين و698 ألفًا و605 إصابات.

جدير بالذكر: أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.