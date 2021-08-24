الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بسرقة المحلات التجارية والشقق السكنية بمدينة الشروق

حبس
حبس

أمرت نيابة الشروق وبدر اليوم الثلاثاء حبس المتهم بسرقة المحلات التجارية والمساكن بمدينة الشروق ، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

تمكنت المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من القبض على أحد الأشخاص؛ لاتهامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة المساكن والمحال التجارية، بمدينة الشروق.

تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، من مهندس وصاحب محل بويات كائن بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل المحل ملكه ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية".

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب الضغط على الباب، وأقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المتاجر والمساكن بذات الأسلوب وأنه قام بارتكاب حادثين سرقة مسكن بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وتم بإرشاده بمسكنه ضبط "مبلغ مالي، هاتفي محمول، هيلتى" من متحصلات نشاطه الإجرامي، وكذا إنفاقه جزء من المبالغ المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم اتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

حبس سرقة المحلات المساكن الشروق

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

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