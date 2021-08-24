الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة الهجرة تشكر القيادة السياسية لجهودها في إعادة الجالية المصرية من كابول

نبيلة مكرم
نبيلة مكرم

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ندوة بعنوان "مكافحة الهجرة غير الشرعية.. بمفهوم جديد"، والتي عقدت تحت رعاية المنظمة العالمية لخريجي الأزهر وبالتعاون مع جامعة الأزهر في إطار مشروع سفراء الأزهر "أونلاين".

وذلك بحضور  الدكتور عبد الدايم نصير رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ونائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، واللواء أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وعدد من قيادات الأزهر الشريف والمنظمة وعمداء الكليات ومسؤولي مشروع سفراء الأزهر من المصريين والوافدين.

وافتتح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ونائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الندوة ورحب بوزيرة الهجرة، مثنيا على مشاركتها في منتدى صناع السلام في لندن بحضور فضيلة الإمام الأكبر، ثم حضورها فاعلية توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية بين فضيلة الإمام الأكبر وبابا الفاتيكان، معربا عن خالص الاعتزاز  بجهودها المخلصة وعملها الدؤوب في عدة ملفات وخاصة مكافحة الهجرة غير الشرعية.

كما تم تقديم فيلم تسجيلي عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وتقديم نبذة أيضا عن مشروع "سفراء الأزهر أونلاين"، والذي يستهدف التلاقي بين الأزهر وكافة قطاعات الدولة والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية، والتأكيد على أن الأزهر يحرص على قوة مصر الناعمة بمنهجها الوسطي؛ علاوة على الجمع بين دول متعددة واتجاهات مختلفة ليؤكد على صفة التنوع والاختلاف والتعارف والتعاون.

من جانبها، ألقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، كلمة خلال الندوة رحبت فيها بالحضور وقدمت خالص شكرها وتقديرها لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب ولكافة مؤسسات وقيادات الأزهر الشريف، ولفتت إلى الدعم المتواصل الذي تقدمه مؤسسة الأزهر إلى وزارة الهجرة، مؤكدة أن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بمثابة الوالد لكل المصريين، كما وجهت تحية خاصة للقيادة السياسية المصرية لجهودها في عودة البعثة الأزهرية والجالية المصرية من أفغانستان.

المصريين رئيس جامعة البحوث الاسلامية الهجرة غير الشرعية رئيس جامعة الأزهر بابا الفاتيكان السفيره نبيله مكرم

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