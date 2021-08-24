المشدد 15 سنة لصاحب مكتب رحلات قتل طفلا في مشاجرة بالحوامدية

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة صاحب مكتب رحلات بالسجن المشدد ١٥ سنة، فى اتهامه بقتل طفل أثناء مروره مصادفة بجوار مشاجرة بين المتهم وآخر بمنطقة الحوامدية.

وأمر المستشار ياسر تلاوى المحامي العام لنيابة جنوب الجيزة الكلية، القضية رقم ٢٢٣٦ لسنة ٢٠١٤ جنايات الحوامدية، إلى محكمة الجنايات والمتهم فيها عبد العزيز سيد مصطفى محمود، وشهرته “زيزو الطواشي”، "مخلى سبيله" (۲۹ سنة)، صاحب مكتب رحلات، ومشهور عصام أحمد حداد، عامل بمعرض سيارات، لأن المتهم الأول قتل المجني عليه الطفل محمود سيد صديق عمداً من غير سبق إصرار وترصد، وذلك إثر مشاجرة نشبت فيمـا بينه والمتهم الثاني، فأبرز سلاحه الناري- بندقية خرطوش- وأطلق منها عدة أعيرة نارية قاصداً قتله، إلا أنه حاد عن هدفه ومبتغاه فأصاب المجني عليه محمود سيد صديق حال مروره مصادفة بمسرح الواقعة محدثاً إصابته التي أودت بوفاته.

وحاز المتهم وأحرز سلاحاً نارياً "بندقية خرطوش" بغير ترخيص، جاز وأحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق.

والمتهم الثاني حاز وأحرز سلاحاً نارياً "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها، وحاز وأحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق.

وشهد محروس فري عبد المجيد حسن، ۳۸ سنة، فنى بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أنه خلال مروره المسرح الواقعة أبصر مشاجرة بين المتهمان الأول والثاني ، وحينها أبصر توجه الأول لسيارته وأبرز منها سلاحاً نارياً " بندقية خرطوش " وأطلق منها عليه أعيرة نارية صوب الثاني فأحدث إصابة المجني عليه محمود سید صدیق حال مـرور مصادفة والتي أودت بوفاته ثم تنامي لسمعه صوت إطلاق وابل من الأعيرة النارية.

وشهد محمد مجدي السعودي، نقيب شرطة معاون مباحث قسم شرطة الحوامدية بأن تحرياته السرية حول الواقعة دلت على نشوب مشاجرة فيما بين المتهمين لخلاف بينهما حول مبلغ مالي بشأن لاتجارهما في المواد المخدرة إستخدم فيها المتهم الأول سلاح ناريـاً بندقية خرطوش "أطلق منها عدة أعيرة نارية فأحدث إصابة المجني عليه محمود سيد مدين حـال مروره مصادفة مسرح الواقعة والتي أودت بوفاته، والمتهم الثاني بحوزته سلاح ناري بندقية آلية" أطلق منها عدة أعيرة نارية إبان الواقعة.