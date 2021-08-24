رئيس الوزراء الإسرائيلي يتوجه إلى أمريكا في أول زيارة رسمية

يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم، إلى واشنطن لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بهدف إعادة العلاقات إلى سابق عهدها مع أقرب حلفاء تل أبيب، وللتوصل إلى موقف مشترك بشأن إيران.

وسيحاول بينيت، في أول زيارة له منذ توليه منصبه في يونيو الماضي، إصلاح العلاقات مع بايدن خلال لقاء يجمعهما، الخميس المقبل، بعدما كانت العلاقة متوترة في عهد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

تفاصيل زيارة بينيت لواشنطن

وقال سكوت لاسينسكي كبير مستشاري الرئيس السابق باراك أوباما لشؤون إسرائيل لوكالة «فرانس برس» إن العملية الكبرى الحاصلة الآن بين البلدين هي تجديد العلاقات الثنائية وإعادة ضبطها.

وألمح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد عندما التقى نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين، في يونيو إلى نهج جديد، وقال: "في السنوات القليلة الماضية ارتكبت أخطاء تضررت مكانة اسرائيل حيال الحزبين (الأمريكيين) سنصلح هذه الأخطاء معا".

ومع أن بينيت يسعى ربما إلى تحسين العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، إلا أنه يبقى من صقور السياسة الخارجية التي تعارض بشدة اتفاق إيران الذي رفع عقوبات عن طهران في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وتصر إيران على أن برنامجها النووي سلمي لكنها انسحبت تدريجا من التزامات رئيسية فيه بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، ردًا على انسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب من الاتفاق في عهد الرئيس دونالد ترامب العام 2018، الذي أعاد فرض عقوبات أمريكية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بينت، الأحد الماضي، :"سأبلغ الرئيس بايدن أن الوقت قد حان للجم الإيرانيين ... وليس لمنحهم حبل نجاة على شكل الرجوع الى اتفاق نووي منتهي الصلاحية".

يأتي اجتماع بينيت مع بايدن بعد شهرين من توقف محادثات في فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي انتهت من دون أي تقدم ملحوظ.

وقالت أور رابينوفيتش الخبيرة في انتشار الأسلحة النووية والعلاقات الأمريكية الإسرائيلية في الجامعة العبرية لوكالة «فرانس برس» إنها ترى أن القضية الإيرانية ستتصدر جدول الأعمال" في الاجتماع المرتقب.

وأوضحت أن إسرائيل تريد وضع لغة جديدة أو تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن ما يمكن أن يمثل تجاوزا من قبل إيران لعتبة معينة على طريق بناء سلاح نووي.

واقترح بينيت هذا النهج، قائلا: "سنقدم خطة منظمة وضعناها في الشهرين الماضيين لكبح جماح الإيرانيين". ولم يقدم أي تفاصيل عنها.