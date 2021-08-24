الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين: يجب محاسبة الجيش الأمريكي على أفعاله في أفغانستان

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي

قال تشين شو مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة في جنيف اليوم الثلاثاء، إنه يجب محاسبة الجيش الأمريكي وجيوش التحالف الأخرى على انتهاكات مزعومة لحقوق الانسان ارتكبتها في أفغانستان.

وأضاف شو خلال جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن أفغانستان "يجب محاسبة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا ودول أخرى على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها جيوشها في أفغانستان".

وقال "تحت راية الديمقراطية وحقوق الإنسان، تتدخل الولايات المتحدة ودول أخرى عسكريا في دول أخرى ذات سيادة وتفرض نموذجها الخاص على دول ذات تاريخ وثقافات مختلفة إلى حد كبير"، مضيفا أن هذا سبب "معاناة كبيرة".

وفي سياق متصل،  أكد البيت الأبيض، أن واشنطن ستتمكن من إتمام إجلاء جميع رعاياها الأمريكان من أفغانستان، بحلول نهاية الشهر الجاري .

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، حسبما أفادت قناة "الحرة"، اليوم الثلاثاء، إن تقدما هائلا تحقق في عملية الإجلاء ، واصفا إياها ب"الخطيرة والمعقدة"، وأن بلاده تتشاور مع حلفائها وشركائها في شأن إجلاء رعاياها.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قد أعلنت في وقت سابق، أنه تم إجلاء نحو 16 ألف شخص من أفغانستان عبر مطار كابول خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، في وقت تتسارع وتيرة عمليات الإجلاء دوليا قبل مهلة 31 أغسطس النهائية.

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إلى أن الولايات المتحدة تجري محادثات يومية مع حركة طالبان عبر قنوات سياسية وأمنية وتحقق "تقدمًا هائلًا" في إجلاء الأمريكيين وغيرهم من أفغانستان.

وردًا على سؤال عما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن سيمدد مهلة انسحاب القوات الأمريكية لما بعد 31 أغسطس، قال سوليفان إن الرئيس يتعامل مع الأمر "يومًا بيوم، وسيتخذ قراراته تباعًا".

تشين شو مبعوث الصين جنيف الامم المتحدة حقوق الانسان أفغانستان

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وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

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