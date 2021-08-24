النيابة تأمر بحبس المتهم بخطف الهواتف المحمولة من المواطنين في عابدين

أمرت نيابة عابدين الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس أحد الأشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال سرقة الهواتف المحمولة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة تردد أحد الأشخاص على محل بيع هواتف محمولة كائن بدائرة القسم لعرض هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 4 هواتف محمولة "ماركات مختلفة" مجهولين المصدر، مبلغ مالي.

بمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة متعلقات المواطنين من داخل محال المأكولات بأسلوب "المغافلة، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات وتهموه بالسرقة، وقرروا بعدم تحريرهم محاضر بوقائع السرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.