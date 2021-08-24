"البحوث الإسلامية" يشكر مؤسسات الدولة لدورها فى تأمين عودة البعثة الأزهرية من أفغانستان

وجّه الدكتور نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الشكر للدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة لدورها في تأمين عودة البعثة الأزهرية من أفغانستان بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها والتي كانت يمكن أن تمثل خطرًا على تواجدهم هناك.



وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر كان يتابع عودة مبعوثي الأزهر بشكل مستمر، ولحين عودتهم إلى أرض الوطن بسلام، كما أن فضيلة وكيل الأزهر وبتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر كان يتواصل بشكل يومي للاطمئنان على تطورات عودتهم.



وأشار عيّاد إلى أن بعثات الأزهر الشريف إلى دول العالم يمثلون جزءًا مهمًا من الدور الذي تقوم به مصرنا الحبيبة وأزهرنا الشريف في نشر الفكر والمنهج الوسطي بين جميع شعوب العالم ومواجهة كل فكر منحرف من شأنه أن ينال أو يؤثر على الاستقرار والسلم العالمي.



كما أكد الأمين العام أن الأزهر الشريف سيظل حريصًا على أداء رسالته التي تكّفل بها على مرّ تاريخه في أن يكون مصدر إشعاع ينهل من علومه كل طلاب العلم من كل بقاع الأرض.

كانت صدرت توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، للقيادة العامة للقوات المسلحة بإقلاع طائرة عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية؛ من أجل عودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية، وكذلك مسئولي السفارة المصرية في أفغانستان.

ووصلت الطائرة العسكرية إلى قاعدة شرق القاهرة الجوية وسط استعدات طبية وإدارية من قبل القوات المسلحة للكشف عليهم وتذليل كافة العقبات أمامهم.



من جهتهم؛ قدم المصريون القادمون الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة على إعادتهم لأرض الوطن.

وأكد أحد مسئولي السفارة المصرية في أفغانستان أن القيادة السياسية لا تنسى أبناءها وأنهم بمجرد اندلاع الأحداث الأخيرة في أفغانستان، كان الرئيس السيسي يتابع الأحداث وأخبار الجالية المصرية يوميا، ولولا جهود الرئيس والقوات المسلحة ما كنا عدنا بسلام.