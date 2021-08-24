الثلاثاء 24 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

"البحوث الإسلامية" يشكر مؤسسات الدولة لدورها فى تأمين عودة البعثة الأزهرية من أفغانستان

الدكتور نظير عيّاد
الدكتور نظير عيّاد أمين

وجّه الدكتور نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الشكر للدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة لدورها في تأمين عودة البعثة الأزهرية من أفغانستان بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها والتي كانت يمكن أن تمثل خطرًا على تواجدهم هناك.


وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر كان يتابع عودة مبعوثي الأزهر بشكل مستمر، ولحين عودتهم إلى أرض الوطن بسلام، كما أن فضيلة وكيل الأزهر وبتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر كان يتواصل بشكل يومي للاطمئنان على تطورات عودتهم.


وأشار عيّاد إلى أن بعثات الأزهر الشريف إلى دول العالم يمثلون جزءًا مهمًا من الدور الذي تقوم به مصرنا الحبيبة وأزهرنا الشريف في نشر الفكر والمنهج الوسطي بين جميع شعوب العالم ومواجهة كل فكر منحرف من شأنه أن ينال أو يؤثر على الاستقرار والسلم العالمي.


كما أكد الأمين العام أن الأزهر الشريف سيظل حريصًا على أداء رسالته التي تكّفل بها على مرّ تاريخه في أن يكون مصدر إشعاع ينهل من علومه كل طلاب العلم من كل بقاع الأرض.

 

كانت صدرت توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، للقيادة العامة للقوات المسلحة بإقلاع طائرة عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية؛ من أجل عودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية، وكذلك مسئولي السفارة المصرية في أفغانستان.

 

ووصلت الطائرة العسكرية إلى قاعدة شرق القاهرة الجوية وسط استعدات طبية وإدارية من قبل القوات المسلحة للكشف عليهم وتذليل كافة العقبات أمامهم.
 

من جهتهم؛ قدم المصريون القادمون الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة على إعادتهم لأرض الوطن.

 

وأكد أحد مسئولي السفارة المصرية في أفغانستان أن القيادة السياسية لا تنسى أبناءها وأنهم بمجرد اندلاع الأحداث الأخيرة في أفغانستان، كان الرئيس السيسي يتابع الأحداث وأخبار الجالية المصرية يوميا، ولولا جهود الرئيس والقوات المسلحة ما كنا عدنا بسلام. 

الإمام الأكبر الدكتور نظير عي اد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عودة البعثة الأزهرية أحمد الطيب عودة البعثة الأزهرية من أفغانستان

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

الأكثر قراءة

«الوزير جابلي حقي».. طالب «صفر العربي» يشكر طارق شوقي

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

رابط مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية 2021 والمؤشرات بالدرجات

أشرف زكى يهدد أحمد سعد وسمية الخشاب بالشطب من نقابة الممثلين

«التعليم العالي»: أماكن إضافية لطلاب التقسيم في تنسيق الجامعات الحكومية

اليوم.. بدء توزيع مليون جرعة من لقاح «سينوفاك - فاكسيرا» المصنع محليًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت الخرباوي

سلامٌ للعذراء رغم أنف الإخوان

د.أحمد الخميسى

حنا مينا.. الكفاح والفرح الإنسانى

ماجد حبته

اللاجئون درجات!

مؤمن المحمدي

سادة عقولنا عبيد مشاعرنا

القس. رفعت فكرى

التشجيع والإبداع

حسين دعسة

قمة الملك والرئيس بوتين في موسكو .. الرؤية والآفاق المنظورة

محمود خليل

«الجن» يأكل «أولاد حبيب»

ماجد حبته

محاولة جديدة لاغتيال قيس سعيد!

صور

صور.. استقبال المصريين العائدين من أفغانستان

حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة

تشييع جنازة والدة أحمد حسن فى مسقط رأسه بالمنيا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل أعلى حصيلة يومية من إصابات كورونا منذ يناير

مقتل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات في الضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى