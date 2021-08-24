الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بـ«المفتاح المصطنع».. مسجل خطر وراء سرقة المحلات والمساكن فى الشروق

مسجل خطر
مسجل خطر

تمكنت المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من القبض على أحد الأشخاص؛ لاتهامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة المساكن والمحال التجارية، بمدينة الشروق.

تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، من مهندس وصاحب محل بويات كائن بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل المحل ملكه ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية". 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب الضغط على الباب، وأقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المتاجر والمساكن بذات الأسلوب وأنه قام بارتكاب حادثين سرقة مسكن بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وتم بإرشاده بمسكنه ضبط "مبلغ مالى، هاتفى محمول، هيلتى" من متحصلات نشاطه الإجرامى، وكذا إنفاقه جزء من المبالغ المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

المفتاح المصطنع الشروق المساكن سرقة المحلات مسجل خط

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

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