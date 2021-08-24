عبد الرحيم كمال: إشادة السيسي بأعمالي تكريمًا لي وللفن المصري

أعرب الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، عن سعادته بإشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بأعماله الفنية، خاصة بعد تشابه سيطرة حركة طالبان على أفغانستان مع أحداث مسلسل «القاهرة كابول»، الذي تولى كتابته في شهر رمضان الماضي.

وقال كمال: «مداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت تكريمًا حقيقيا لي وللفن، ويفتح أبواب العقل للإبداع».

وأضاف أنه يشعر بالفخر لأن القيادة المصرية واعية تدرك وتؤمن بأهمية الفن، وهو ما عكسته مداخلة الرئيس السيسي على قناة «صدى البلد» أمس.

وتابع كمال أنه سيبدأ بالفعل في مشروع ضخم يعكس توجيه الرئيس وأحلامه التي عبر عنها في المداخلة، والتي تؤكد أن القيادة السياسية تمتلك رؤية رائعة لدور الفن وأهميته.

وأكمل أن هذه المداخلة تعطي رسالة تفاؤل لصناع الأعمال الفنية، بأن عصر المشاريع الفنية الضخمة التي تخدم قضايا الوطن الكبرى قد عادت وستستمر.

وأكد كمال الذي حل ضيفا على برنامج صالة التحرير أمس على قناة صدى البلد: «فوجئنا أن الرئاسة تتصل بالقناة وتؤكد أن الرئيس السيسي يرغب في عمل مداخلة، وهو ما أثار حالة من السعادة الكبيرة والفخر داخل أرجاء برنامج صالة التحرير الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية صدى البلد».

إشادة الرئيس السيسى بـ عبد الرحيم كمال

وكان الرئيس السيسي قد وجه رسالة دعم وتقدير لمجهود عبد الرحيم كمال وأعماله في مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد" خاصة بعد تشابه سيطرة "طالبان" على أفغانستان مع أحداث مسلسل "القاهرة كابول" الذي تولى كتابته في شهر رمضان الماضي.

وأضاف في رسالته: "أنت شخصية رائعة تتحدث بشكل يعكس حجم من المعرفة ورقي الفكر والثقافة، وعاوزة أقول لك: جهز اللي أنت عايزه وأنا معاك، قضايانا كتير".

وتابع الرئيس: "كان في أولويات للدولة تجاه قضاياها والإعلام والثقافة والفنون لها أولوية متقدمة لكن مش كل حاجة بنفكر فيها نقدر نصل فيها إلى النتائج المرجوة الدولة بتاخد سنين علشان تتجاوز تحديات".

وأردف قوله: "لفت نظري حديثك عن تجديد الخطاب الروحي وحديثك عن التاريخ وتمجيده بفكرة معينة، أنت بتسهدف قضية وتطرحها على ناس قد تتوارى فكرة الربح بالنسب لك، لكن أنا مش هطلب من المخرجين والمنتجين والكتاب إنهم يطرحوا قضايا قد لا تحقق أرباحا، لكن دعمي للإبداع موجود ومجهز له كويس، وبطلب منك إنك تعمل عمل تحشد فيه كل الموهبة في أسرع وقت ممكن لبناء الوعي الحقيقي".