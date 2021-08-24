الثلاثاء 24 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير الاتصالات: 4 محاور لمبادرة «حياة كريمة» داخل جميع القرى (فيديو)

مؤتمر وزير الاتصالات
مؤتمر وزير الاتصالات ومحافظ أسوان

شهدت قاعة الاجتماعات بديوان محافظة أسوان، صباح اليوم الثلاثاء، توقيع عدد من البروتوكولات بين وزارة الاتصالات والمحافظة، خلال المؤتمر الذي عقده  الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

USER_SCOPED_TEMP_DATA_orca_share_media1629797654572_6835866821763470511
مؤتمر وزير الاتصالات ومحافظ أسوان

ومن جانبه قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا، إن اليوم تم توقيع 3 بروتوكولات بين وزارة الاتصالات ومحافظة أسوان، وأن البرتوكول الأول معني بمشروع حياة كريمة، والذي يعد مشروع عملاق، ليس فقط في تاريخ مصر وإنما في تاريخ البشرية، وأن وزارة الاتصالات ستكون أحد المشاركين في هذا المشروع من خلال 4 محاور.

USER_SCOPED_TEMP_DATA_orca_share_media1629797654225_6835866820310033114
مؤتمر وزير الاتصالات ومحافظ أسوان

وأضاف في تصريحات صحفية، أن المحور الأول يشمل توصيل الألياف الضوئية داخل كل قرية من قرى حياة كريمة، حتى تتيح للشباب والفتيات في هذه القرى فرصة الاطلاع وتلقى التدريب والتعليم، المحور الثاني يشمل تطوير مكاتب البريد في داخل قرى حياة كريمة.

USER_SCOPED_TEMP_DATA_orca_share_media1629797653887_6835866818890967835
مؤتمر وزير الاتصالات ومحافظ أسوان

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المحور الثالث في برتوكول حياة كريمة يتضمن البنية التحتية داخل قرى مشروع حياة كريمة من خلال تركيب أبراج محمول لتحسين خدمة الإتصالات، بالإضافة إلى المحور الرابع التنمية البشرية.

USER_SCOPED_TEMP_DATA_orca_share_media1629797653555_6835866817498659954
مؤتمر وزير الاتصالات ومحافظ أسوان

وأوضح الدكتور عمرو طلعت، أن البروتوكول الثاني الذي تم توقيعه اليوم هو بروتوكول  بين المعهد القومي للاتصالات ومحافظة أسوان لعمل دورات تدريبية، كما أنه تم توقيع بروتوكول آخر بين وزارة الاتصالات ومحافظة أسوان، لتنمية القدرات وبناء الكوادر، ويشمل تدريب 1000 من شباب الخريجين على العمل الحر، و3000 آخرين لنشر التعليم الرقمي، و1000 في مجال ريادة الأعمال.

USER_SCOPED_TEMP_DATA_orca_share_media1629797653213_6835866816062215550
مؤتمر وزير الاتصالات ومحافظ أسوان
وزارة تنمية أسوان محمول الاتصالات وزير الاتصالات وزارة الاتصالات محافظ أسوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

الأكثر قراءة

«الوزير جابلي حقي».. طالب «صفر العربي» يشكر طارق شوقي

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

رابط مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية 2021 والمؤشرات بالدرجات

أشرف زكى يهدد أحمد سعد وسمية الخشاب بالشطب من نقابة الممثلين

«التعليم العالي»: أماكن إضافية لطلاب التقسيم في تنسيق الجامعات الحكومية

اليوم.. بدء توزيع مليون جرعة من لقاح «سينوفاك - فاكسيرا» المصنع محليًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت الخرباوي

سلامٌ للعذراء رغم أنف الإخوان

د.أحمد الخميسى

حنا مينا.. الكفاح والفرح الإنسانى

ماجد حبته

اللاجئون درجات!

مؤمن المحمدي

سادة عقولنا عبيد مشاعرنا

القس. رفعت فكرى

التشجيع والإبداع

حسين دعسة

قمة الملك والرئيس بوتين في موسكو .. الرؤية والآفاق المنظورة

محمود خليل

«الجن» يأكل «أولاد حبيب»

ماجد حبته

محاولة جديدة لاغتيال قيس سعيد!

صور

صور.. استقبال المصريين العائدين من أفغانستان

حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة

تشييع جنازة والدة أحمد حسن فى مسقط رأسه بالمنيا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل أعلى حصيلة يومية من إصابات كورونا منذ يناير

مقتل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات في الضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى