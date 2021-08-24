وزير الاتصالات: 4 محاور لمبادرة «حياة كريمة» داخل جميع القرى (فيديو)

شهدت قاعة الاجتماعات بديوان محافظة أسوان، صباح اليوم الثلاثاء، توقيع عدد من البروتوكولات بين وزارة الاتصالات والمحافظة، خلال المؤتمر الذي عقده الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

مؤتمر وزير الاتصالات ومحافظ أسوان

ومن جانبه قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا، إن اليوم تم توقيع 3 بروتوكولات بين وزارة الاتصالات ومحافظة أسوان، وأن البرتوكول الأول معني بمشروع حياة كريمة، والذي يعد مشروع عملاق، ليس فقط في تاريخ مصر وإنما في تاريخ البشرية، وأن وزارة الاتصالات ستكون أحد المشاركين في هذا المشروع من خلال 4 محاور.

مؤتمر وزير الاتصالات ومحافظ أسوان

وأضاف في تصريحات صحفية، أن المحور الأول يشمل توصيل الألياف الضوئية داخل كل قرية من قرى حياة كريمة، حتى تتيح للشباب والفتيات في هذه القرى فرصة الاطلاع وتلقى التدريب والتعليم، المحور الثاني يشمل تطوير مكاتب البريد في داخل قرى حياة كريمة.

مؤتمر وزير الاتصالات ومحافظ أسوان

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المحور الثالث في برتوكول حياة كريمة يتضمن البنية التحتية داخل قرى مشروع حياة كريمة من خلال تركيب أبراج محمول لتحسين خدمة الإتصالات، بالإضافة إلى المحور الرابع التنمية البشرية.

مؤتمر وزير الاتصالات ومحافظ أسوان

وأوضح الدكتور عمرو طلعت، أن البروتوكول الثاني الذي تم توقيعه اليوم هو بروتوكول بين المعهد القومي للاتصالات ومحافظة أسوان لعمل دورات تدريبية، كما أنه تم توقيع بروتوكول آخر بين وزارة الاتصالات ومحافظة أسوان، لتنمية القدرات وبناء الكوادر، ويشمل تدريب 1000 من شباب الخريجين على العمل الحر، و3000 آخرين لنشر التعليم الرقمي، و1000 في مجال ريادة الأعمال.