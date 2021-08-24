الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سحب 2978 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

علمت "الدستور" أن إجمالي عدد رخص السيارات والمركبات المسحوبة بلغ 2978 رخصة سيارة لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحذرت  وزارة الداخلية في بيان شديد اللهجة مخالفي تزويد السيارات والمركبات بالملصق الإلكتروني  بتطبيق القانون على الجميع وضرورة تفعيل منظومة النقل الذكي، مؤكدة ضرورة الحرص على تفعيل منظومة النقل الذكي لإدارة حركة المرور إلكترونيا لتحقيق السيولة المرورية على مدار اليوم، مشيرة إلى أنه سيجري توقيع عقوبات للمخالفين، بالسجن مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن مبلغ 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر.

 

الملصق الالكتروني تركيب رخصة سيارة الداخلية تطبيق العقوبات ملصق الكترونى

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

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